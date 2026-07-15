Силы обороны открыли счет танкерам РФ в Черном море: поражено 20 судов

Среди целей – нефтяные танкеры, газовозы и буксир.

В ночь на 15 июля Силы обороны впервые нанесли удар по танкерам теневогофлота РФ в акватории Черного моря – поражено 20 судов. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр").

"Следующий этап операции СБС "МоЛоЧКа" запущен ко Дню украинской государственности – птицы СБС в Черном море. Счёт открыт: за ночь 15 июля сбито 20 первых танкеров в ЧМ (Чёрном море – УНИАН)", – заявил военный.

По его словам, за сегодня сбито 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и буксир.

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Мадяр добавил, что в Азовском море было поражено 116 судов "теневого флота" РФ, что стало "первым раундом морского сражения".

ВСУ нашли уязвимое место "теневого флота" России – подробности

Как писал УНИАН, ночью 14 июля СБС ВСУ поразили в Азовском море очередные 11 судов РФ, которые являются частью так называемого теневого флота страны-агрессора.

Всего за 9 суток на Азове, как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, в рамках операции "МоЛоЧКа" украинские военные поразили 116 единиц, в том числе до 5 танкеров, 5 сухогрузов и буксир.

По словам военного, таким образом СБС парализуют фидерный флот противника ("курьерские" малые и средние 140-метровые плоскодонные танкеры дедвейтом по 7000 тонн), являющихся важной составляющей теневого флота. Это делает невозможным вывоз на экспорт нефтепродуктов из портов нефтеперевалки и "наливаек" РФ по Волго-Донскому каналу и Азовскому морю на крупные танкеры.

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