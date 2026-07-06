Цены на российскую нефть упали до довоенного уровня: что это означает для Кремля

Низкие цены на нефть ещё больше мешают Москве сдерживать растущий дефицит бюджета.

Цена основного сорта российской нефти снизилась до уровней, которые наблюдались до конфликта на Ближнем Востоке. Это усиливает давление на государственные финансы Кремля, которые и так находятся под нагрузкой из-за вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть марки Urals в среднем стоила $41,66 за баррель в западных портах РФ в течение первых трех дней июля – менее половины уровня, зафиксированного на пике турбулентности на нефтяном рынке в апреле.

Эти данные указывают на усиление давления на российскую экономику, которая ранее получала сверхприбыли благодаря конфликту на Ближнем Востоке.

Видео дня

Россия была одним из главных бенефициаров, когда закрытие Ормузского пролива перекрыло поставки из Персидского залива, а исключения из санкций США повысили спрос на ее нефть.

Начиная с марта цена на нефть марки Urals в среднем превышала $59 за баррель. В июне средняя цена на российскую нефть составила $60,92 за баррель.

Рост доходов позволил РФ, бюджет которой примерно на пятую часть зависит от нефти и газа, вновь начать пополнение резервного фонда – впервые почти за год – и отложить сокращение непервоочередных расходов.

Теперь ситуация изменилась. Если цены будут оставаться ниже бюджетного порога в течение длительного времени, это еще больше затруднит способность Кремля сдерживать растущий дефицит.

За первые пять месяцев этого года бюджетный дефицит РФ вырос до 6 трлн рублей ($77 млрд), или 2,6% ВВП, превысив целевой показатель на весь 2026 год примерно на 60%.

Поскольку налоги на нефть в России рассчитываются с задержкой, падение цен на сырье в июле скажется на государственном бюджете уже в августе.

Отметим, что цена Urals на уровне $41,66 за баррель не включает расходы на транспортировку.

По данным компании Argus, в пятницу средний дисконт этого сорта нефти к мировому эталонному индексу Dated Brent увеличился до 27,35 доллара за баррель. Данные показывают, что к моменту прибытия нефти в Индию дисконт сокращается до 8,55 доллара за баррель.

Экспорт российской нефти – другие новости

В июне УНИАН сообщал, что экспорт российской нефти достиг пикового уровня в 2026 году. В то же время падение цен на нефть после заключения мирного соглашения между США и Ираном ослабило сверхприбыли Москвы и усилило конкуренцию со стороны ближневосточных поставщиков, в частности из-за потенциального расширения доступа к поставкам через Ормузский пролив.

Все это происходит на фоне продолжения Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, что вынуждает перенаправлять на экспорт большие объемы сырой нефти, которую невозможно переработать внутри РФ.

Сегодня украинский Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ в России – Омского нефтеперерабатывающего завода, который находится на расстоянии 2 500 км от государственной границы Украины.