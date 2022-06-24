В странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ.

Лидеры ЕС планируют обсудить на саммите в пятницу предстоящий энергетический кризис, спровоцированный Россией из-за веденных санкций против страны.

Об этом сообщает Reuters.

Лидеры 27 стран Европейского союза, согласно проекту заявления саммита, с которым ознакомилось агентство, возложат вину на Россию за стремительный рост инфляции и замедление глобального роста из-за войны в Украине.

После беспрецедентных западных санкций, введенных в связи с вторжением, дюжина европейских стран пострадала от сокращения поставок газа из России, что вызвало лихорадочные поиски альтернативных источников поставок по всему блоку.

"Это только вопрос времени, когда русские закроют все поставки газа", — заявил один представитель ЕС перед пятничными переговорами.

Министр экономики Германии Роберт Хабек предупредил, что его страна столкнется с нехваткой газа, если российские поставки останутся такими же низкими, как в настоящее время, и некоторые отрасли промышленности придется закрыть зимой.

Итальянские газеты сообщили в пятницу, что Рим призвал лидеров ЕС вновь собраться на встречу в середине июля, чтобы обсудить возможное ограничение цен на российский газ, на чем настаивает премьер-министр Италии Марио Драги.

Согласно пятничному проекту, лидеры обратятся к исполнительной власти ЕС с просьбой предложить решения по энергоснабжению в ответ на то, что Москва "вооружает" импорт газа.

Они также подчеркнут, что их экономики остаются фундаментально сильными, и пообещают оставаться едиными в ответ на вызовы, связанные с войной.

В своем заявлении лидеры потребуют, чтобы Еврокомиссия стремилась обеспечить энергоснабжение по доступным ценам.

ЕК до сих пор не представила никаких предложений, поскольку этот вопрос очень сложен и вызывает разногласия, а некоторые страны считают, что импортная цена может разрушить рынок и усугубить ситуацию, пишет агентство.

Как сообщал УНИАН, 17 июня стало известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Россия уже остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

22 июня глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

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