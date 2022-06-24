В Берлине есть опасения, что потоки газа через "Северный поток-1" могут остановиться.

Из-за сокращения поставок российского газа Германия зимой может оказаться перед непростым выбором - продолжать поставлять газ в европейские страны или оставить газ для своих граждан.

Об этом пишет издание Euractiv.

Российский государственный газовый гигант "Газпром" сократил потоки через "Северный поток-1" до 40% мощности. Из-за запланированного в июле технического обслуживания газопровода, в Берлине и у промышленности есть опасения, что потоки газа могут не восстановиться после этого, что поставит Германию в сложное положение.

"Избежать дефицита газа можно лишь при условии, что мы не отправляем газ из наших хранилищ в соседние европейские страны", – пояснил вице-канцлер Германии Роберт Габек.

Если потоки через "Северный поток-1" останутся на уровне 40%, а Германия продолжит экспорт в другие европейские страны, то она столкнется с нехваткой газа в начале февраля 2023 года, прогнозирует федеральное сетевое агентство.

Если "Северный поток-1" вообще остановят и если экспорт в страны ЕС продолжится, ситуация будет еще хуже - дефицит газа начнется в середине декабря.

Издание отмечает, что без российского газа следующей зимой Германия окажется перед тяжелым выбором уже в середине декабря. Если она обеспечит газом своих соседей, то ее промышленности, возможно, придется обходиться без него.

Как сообщал УНИАН, 17 июня стало известно, что европейские страны из-за сокращения поставок из РФ используют запасы газа на зиму.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта – это российский газ.

Россия уже остановила поставки газа в Польшу, Болгарию, Финляндию и Нидерланды, которые отказались платить за него в рублях.

22 июня глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что зимой Россия может полностью перекрыть поставки газа.

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