Удары по НПЗ дали о себе знать: вслед за бензином Россия начнет завозить дизель

Вероятным поставщиком дизельного топлива в Россию станет Индия.

Правительство России подготовило законодательную базу, которая позволит импортировать дизельное топливо вслед за бензином, который уже закупается в Беларуси, Казахстане и Индии.

Как пишет The Moscow Times, для дизельного топлива вводится импортный демпфер – в рамках этого механизма, который уже действует для импортного бензина, нефтяные компании-импортеры будут получать бюджетные субсидии. Государство будет компенсировать им разницу между закупочной и внутрироссийской ценой на топливо.

По словам министра энергетики РФ Сергея Цивилева, этот шаг позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа, сохраняя экономическую привлекательность таких поставок для импортеров и обеспечивая потребности российских потребителей.

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Исторически Россия сама была одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива: около 40–50 % произведенного дизеля поставлялось за рубеж. Например, в 2023 году внутреннее потребление дизельного топлива составило 52,2 млн тонн, тогда как ещё 35,7 млн тонн было экспортировано.

Впрочем, удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые сократили объемы нефтепереработки в России до минимума за последние 20 лет, привели к падению производства дизельного топлива почти на 40% – даже больше, чем в случае с бензином, выпуск которого сократился примерно на четверть.

На дефицит дизельного топлива жалуются аграрии южных регионов России, где стартовала кампания по сбору урожая. На автозаправочных станциях введены ограничения – отпускают только 100–200 литров на одного покупателя, хотя один зерноуборочный комбайн за смену расходует около 300 литров дизельного топлива.

По данным Росстата, в конце июня цены на дизельное топливо выросли на 18,1% в годовом исчислении – это самый высокий показатель за последние 15 лет. В Южном федеральном округе средняя цена дизельного топлива достигла 110 рублей за литр, несмотря на то, что в настоящее время его экспорт полностью приостановлен – впервые с 2023 года.

Вероятным поставщиком дизельного топлива в Россию станет Индия, сообщили источники. По их словам, российские нефтяные компании могут обратиться к индийским НПЗ, если ситуация на топливном рынке ухудшится.

На данный момент Индия отправила в Россию лишь две небольшие партии бензина общим объемом около 100 тыс. тонн. В то же время дефицит нефтепродуктов аналитики Energy Intelligence оценивают в 400–600 тыс. тонн в месяц.

Дефицит топлива в РФ – последние новости

В некоторых российских регионах сотрудников поощряют переходить на удаленную работу на фоне топливного кризиса. Почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива, причиной чего являются удары Украины по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ. Также из-за нехватки бензина россияне вынуждены искать альтернативные способы передвижения и всё чаще пересаживаются на велосипеды или лошадей.

В разных регионах России все чаще возникают конфликты на автозаправочных станциях. Из-за дефицита топлива, который усилился после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, водители вынуждены часами стоять в очередях за бензином.

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