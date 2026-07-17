18 июля в Украину зайдет новая волна непогоды: синоптики предупредили об опасности (карта)

В ряде областей послезавтра ожидаются грозы с градом и шквалами.

В ряде областей Украины на 18 июля объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18 июля днем в большинстве западных областей грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с", – предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Видео дня

Погода в Украине – прогноз на выходные

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18-19 июля в Украине установится преимущественно солнечная, сухая и теплая погода. Благодаря влиянию антициклона осадки обойдут большинство регионов.

В то же время на западе страны местами возможны грозовые дожди. Вечером в воскресенье дожди могут дойти также до Житомирской и Винницкой областей.

В большинстве областей днем воздух прогреется до +24…+29 °C, а местами температура поднимется до жарких +29…+31 °C.

В Киеве на выходных также ожидается солнечная погода без осадков. В субботу столбики термометров покажут +25…+26 °C, а в воскресенье потеплеет до +30 °C.

Синоптик Виталий Постригань прогнозирует, что на следующей рабочей неделе погода изменится. Над Европой активизируются циклоны, из-за чего снова станет больше грозовых дождей.

Вас также могут заинтересовать новости: