Этот огуречный салат из Германии покорит всех: простой рецепт летнего блюда

Сочетание огурцов, пикантной йогуртовой заправки и свежего укропа делает это блюдо особенно вкусным в жару.

Когда хочется легкого и освежающего блюда, стоит попробовать немецкий огуречный салат – гуркенсалат. Он готовится быстро, а его свежий вкус хорошо дополняет летнее меню, пишет EatingWell.

Для приготовления салата понадобятся два больших огурца с кожурой, половина чайной ложки соли, ¼ стакана нежирной сметаны, 3 столовые ложки нежирного натурального йогурта без добавок, 1,5 столовой ложки яблочного уксуса, 1 столовая ложка измельченного свежего укропа и еще немного для украшения. Также нужно добавить ½ чайной ложки молотого перца.

Сначала нужно тонко нарезать огурцы и выложить ломтики в один слой на бумажные полотенца или чистое кухонное полотенце. Затем посыпать их ¼ чайной ложки соли и оставить примерно на 15 минут, чтобы они выделили часть влаги и стали блестящими.

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Тем временем в большой миске для подачи смешать до однородной консистенции ¼ стакана сметаны, 3 столовые ложки йогурта, 1,5 столовой ложки яблочного уксуса, 1 столовую ложку укропа, оставшуюся ¼ чайной ложки соли и ½ чайной ложки молотого перца. Заправку поставить в холодильник до момента использования.

После этого огурцы нужно промокнуть чистыми бумажными полотенцами или кухонным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Добавить их в заправку и хорошо перемешать, чтобы каждый ломтик равномерно покрылся соусом.

Перед подачей по желанию можно украсить салат дополнительным количеством укропа и перца. Подавать следует сразу.

Подробнее о вкусных блюдах с огурцами

Ранее УНИАН писал о том, что делать, чтобы огурцы в салате оставались хрустящими. Отмечалось, что простой трюк с солью поможет сохранить это свойство и подчеркнет вкус.

Также сообщалось, как приготовить хрустящие маринованные огурцы с водкой. Как говорилось в материале, вместо уксуса следует использовать простой ингредиент, который, скорее всего, есть на каждой кухне.

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