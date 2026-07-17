Сколько сыра можно есть каждый день без вреда для здоровья: ответ удивит многих

Сыр – ценный источник белка, кальция и витамина B12, но его чрезмерное употребление может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сыр может быть важной составляющей здорового рациона, однако употреблять его следует в умеренных количествах. Специалисты отмечают, что этот продукт содержит много белка, кальция, фосфора и витамина B12, но некоторые его виды также богаты солью, насыщенными жирами и калориями, пишет Alba24.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), молочные продукты являются хорошим источником белка и кальция, однако при выборе сыра следует обращать внимание на содержание насыщенных жиров и натрия.

Единой нормы потребления сыра не существует. Оптимальное количество зависит от вида продукта, общего рациона и состояния здоровья человека. Так, небольшая порция выдержанного сыра может содержать больше соли и жира, чем более крупная порция нежирного творога или моцареллы.

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В Клинике Кливленда отмечают, что сыр является полезным источником белка и кальция, однако рекомендуют не злоупотреблять им из-за высокой калорийности и значительного содержания насыщенных жиров и соли.

Среди главных преимуществ продукта специалисты называют поддержание мышечной массы благодаря белку, укрепление костей за счет высокого содержания кальция, а также поступление в организм витамина B12, необходимого для работы нервной системы и образования эритроцитов.

В то же время врачи предупреждают, что людям с повышенным уровнем холестерина, артериальной гипертензией или сердечно-сосудистыми заболеваниями следует особенно внимательно контролировать количество сыра в рационе.

Специалисты также опровергают распространенный миф о том, что твердый сыр сам по себе приводит к набору веса. По их словам, причиной ожирения является общий избыток калорий, а не отдельный продукт. Однако калорийные сорта творога в больших порциях могут существенно увеличить энергетическую ценность рациона.

Эксперты советуют сочетать сыр с овощами, зеленью или цельнозерновым хлебом, а не с колбасами, жирными соусами или выпечкой. Также рекомендуется внимательно читать этикетки, обращая внимание на содержание соли, насыщенных жиров, калорийность и рекомендуемый размер порции.

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