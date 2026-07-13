Из-за проблем с бензином россияне пересаживаются на лошадей и велосипеды, - DW

Люди продают свои места в очереди на заправках за сотни долларов.

Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы спровоцировали топливный кризис в России. Теперь водители по всей стране часами и даже днями ждут возможности заправиться, в очередях часто вспыхивают драки.

Из-за нехватки бензина россияне вынуждены искать альтернативные пути передвижения, и все чаще пересаживаются на велосипеды или лошадей, пишет DW.

Жители сообщают о закрытии автозаправочных станций. На тех немногих, где еще есть топливо, выстраиваются многокилометровые очереди. Женщина из Геленджика рассказала, что пыталась заправить машину три дня. Она приехала на заправку в 5 утра и даже провела ночь в машине, но так и не смогла купить бензин.

Видео дня

Сообщается, что ситуация наиболее остро ощущается в Чите, в Забайкальском регионе России. Там водители, как сообщается, стоят в очереди за топливом до 36 часов. Пользователи социальных сетей также утверждают, что люди продают свои места в очереди за 35 000 рублей (400 евро/460 долларов).

Жизнь изменилась

Дефицит топлива вынуждает многих россиян менять свой распорядок дня. Некоторые ездят на работу или отвозят детей в школу на попутках; другие переходят на общественный транспорт. Таксисты работают реже и все чаще отменяют дальние поездки в крупных городах. В результате выросли цены на проезд.

В сельских районах России жители покупают лошадей вместо автомобилей. Telegram-канал Mash сообщил о резком росте спроса на рабочих лошадей в последние недели. Животных используют вместо сельхозтехники.

Спрос на велосипеды также резко вырос. В июне продажи велосипедов на онлайн-площадке CDEK.Shopping выросли на 131% по сравнению с маем, а выручка подскочила на 263%. Велосипеды все чаще рассматриваются как альтернатива автомобилям.

Кремль отрицает дефицит топлива

Власти отрицают наличие в России системного дефицита топлива и винят в кризисе панические закупки и спекулянтов. Вице-премьер Александр Новак настаивает на том, что перебои в поставках ограничиваются отдельными автозаправочными станциями.

Региональные власти приводят аналогичные аргументы. Губернаторы Краснодарского, Иркутского и Псковского регионов утверждают, что розничные торговцы подпитывают панику среди населения.

Рейтинги одобрения Путина снизились

Уверенность в президенте России Владимире Путине, похоже, снижается. Согласно опросу Российского фонда общественного мнения (ФОМ), проведенному с 19 по 21 июня, его рейтинг одобрения упал с 74% до 69% за одну неделю. Однако при этом изменение общественных настроений, похоже, не привело к призывам к немедленному прекращению войны. Согласно опросу, проведенному независимым Левада-центром в июне, поддержка войны России на Украине возросла. Тридцать процентов респондентов теперь заявляют о поддержке войны, что на шесть процентных пунктов больше, чем в марте 2026 года.

Дефицит бензина в РФ - новости

вследствие атак ВСУ производство бензина в России упало до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. Дефицит бензина сейчас составляет 40–45 тысяч метрических тонн в сутки,.

Тем временем россияне, проживающие в регионах, граничащих с Казахстаном, начали массово ездить в соседнюю республику за бензином. Чтобы предотвратить незаконное перемещение топлива, власти Казахстана установили на границе блокпосты.

Вас также могут заинтересовать новости: