Клименко нашли должность: Зеленский раскрыл подробности

Президент также очертил круг задач, которые предстанут перед эксминистром внутренних дел в новой должности.

Игорю Клименко, занимавшему должность министра внутренних дел, предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что встречался с Клименко и поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел.

"Было много сложных вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты государства и людей. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ о назначении уже готовится", – сообщил Зеленский.

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При этом он отметил, что главная задача нового главы СНБО будет заключаться в том, чтобы максимально результативно координировать сотрудничество между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневно контролировать выполнение решений.

По его словам, правительство, Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать на достижение определённых государственных целей:

"Отдельный приоритет – это координация оборонных производств".

Как известно, на сегодняшний день секретарем СНБО является Рустем Умеров.

Ситуация вокруг назначения Клименко

Еще вчера, 16 июля, президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что Клименко рассматривается в качестве кандидата на должность министра обороны.

При этом многие народные депутаты заявляли, что не проголосуют за кандидатуру Клименко на должность министра обороны.

В тот же день, 16 июля, президент Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре возглавить Министерство обороны – до официального назначения на эту должность.

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