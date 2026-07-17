Клименко нашли должность: Зеленский раскрыл подробности

Игорю Клименко, занимавшему должность министра внутренних дел, предложена должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что встречался с Клименко и поблагодарил его за работу в системе Министерства внутренних дел.
"Было много сложных вызовов, и реагирование всегда было эффективным. Игорь Клименко продолжит работать на Украину в сфере защиты государства и людей. Предложил ему должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ о назначении уже готовится", – сообщил Зеленский.
При этом он отметил, что главная задача нового главы СНБО будет заключаться в том, чтобы максимально результативно координировать сотрудничество между всеми составляющими в секторе безопасности и обороны и ежедневно контролировать выполнение решений.
По его словам, правительство, Силы обороны и безопасности Украины и вся система государственных структур должны работать на достижение определённых государственных целей:
"Отдельный приоритет – это координация оборонных производств".
Как известно, на сегодняшний день секретарем СНБО является Рустем Умеров.
Ситуация вокруг назначения Клименко
Еще вчера, 16 июля, президент Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что Клименко рассматривается в качестве кандидата на должность министра обороны.
При этом многие народные депутаты заявляли, что не проголосуют за кандидатуру Клименко на должность министра обороны.
В тот же день, 16 июля, президент Владимир Зеленский поручил временно исполняющему обязанности главы Службы безопасности Украины Евгению Хмаре возглавить Министерство обороны – до официального назначения на эту должность.