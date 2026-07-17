Витвицкая эмоционально ответила хейтерам, критикующим ее беременность в 46 лет

Ведущая объяснила свою откровенность в сети.

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая в свои 46 лет ждет первенца, ответила на хейт в сети. Обратить внимание на негативные комментарии пользователей ведущая решила на своей странице в Facebook.

"В последние дни прочитала сотни комментариев под моими постами о беременности в 46. Большинство поддерживали и писали теплые слова и пожелания. Но, конечно, не обходятся украинские соцсети и без хейта. И знаете, что поняла? За многими из этих негативных комментариев стоят не то, что испытывают на самом деле, а боль, страх, разочарование, собственные травмы и предубеждения", - написала Витвицкая.

При этом ведущая объяснила, какую цель лично она преследует, рассказывая о своей беременности в сети.

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"Я делюсь своей историей, вовсе не для того, чтобы вызвать зависть или получить одобрение. Я делюсь ею, потому что знаю: сегодня многие женщины боятся рожать из-за войны, возраста, устаревших стереотипов, из-за чужого осуждения. Если моя история даст хотя бы одной женщине надежду, что мечты не имеют срока годности, что материнство – это не повод для стыда или порицания, а большое счастье, значит, я не зря была откровенной. Мы не обязаны жить по чужим сценариям. Но точно можем быть добрее друг к другу и счастливее. Любви нам всем", - пожелала Витвицкая.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассказала, как ее изменила беременность.

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