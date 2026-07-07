С ножами и пистолетами: в России из-за нехватки топлива участились драки на АЗС

Напряженность усугубляется также практикой обслуживания отдельных категорий водителей вне очереди.

В разных регионах России все чаще возникают конфликты на автозаправочных станциях, пишет "Медуза".

По данным местных СМИ, из-за дефицита топлива, который усугубился после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, водители вынуждены часами стоять в очередях за бензином. Это всё чаще приводит к ссорам, дракам и даже применению оружия.

Напряженность также усугубляет практика обслуживания отдельных категорий водителей вне очереди. Если изначально приоритет предусматривался только для служебного транспорта, то в отдельных регионах без очереди начали заправлять чиновников, а в Чите к льготной категории отнесли участников войны против Украины и членов их семей. Это вызвало дополнительное недовольство среди местных жителей.

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Например, в Иркутской области, в поселке Усть-Ординский, 36-летний Владимир Ботоев приехал на автозаправку и пытался встать в начало очереди, ведя себя агрессивно.

Люди, которые ждали топливо уже около пяти часов, обратились к полицейскому, дежурившему на АЗС. По сообщениям, правоохранителю пришлось достать табельный пистолет, после чего мужчина вернулся в автомобиль и уехал. Позже Ботоева задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям об оскорблении полицейского и применении насилия в отношении представителя власти.

В Санкт-Петербурге спор закончился ножевым ранением. Так, 30 июня на одной из заправок "Роснефти" местный житель подъехал к свободной топливной колонке, однако другой водитель потребовал, чтобы тот покинул территорию АЗС.

Как выяснилось впоследствии, вторым участником конфликта был таксист Артуш Мурадян. Во время ссоры один из мужчин достал пистолет. В ответ Мурадян вернулся к своему автомобилю, взял нож и напал на оппонента. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений и поместили под домашний арест.

Отметился и Калининград, где дрались три женщины. Это произошло 2 июля на автозаправке сети Teboil. Уже на следующий день в социальных сетях появилась информация об ещё одном подобном случае. Две женщины поссорились из-за того, кто первым подъедет к топливной колонке. Разнимать их пришлось работникам АЗС и другим водителям.

На одной из автозаправок Калуги женщина долгое время не отпускала заправочный пистолет. На видео видно, как мужчина, предположительно ее сын, пытается успокоить ее и отвести от колонки. Вместо этого женщина требовала от него принести канистру для топлива. В конце концов она покинула заправку, но перед этим еще и попыталась ударить ногой другого водителя, который хотел забрать пистолет.

В Краснодаре, по данным СМИ, двое водителей не смогли договориться, кто должен первым подъехать к колонке. Словесная перепалка быстро переросла в драку, однако очевидцы оперативно их разняли. В другом случае две женщины устроили ссору с мужчиной, который пытался налить бензин в канистру. Как поясняется, в Краснодарском крае действует запрет на такую практику.

В конце июня в Свердловской области на автозаправке в городе Серов местный житель решил самостоятельно контролировать очередь. Он отказался пропускать женщин без очереди, после чего между ними возникла ссора. Во время конфликта мужчина ударил одну из женщин по лицу. Впоследствии он признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Татарстане на автозаправке вблизи границы с Башкортостаном произошла массовая драка с участием нескольких человек. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается. Известно лишь, что во время стычки травмы получил пожилой мужчина, который пытался разнять участников драки.

Украинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео драки у топливной колонки на одной из АЗС Ижевска. Утверждается, что перед началом конфликта нападавший силой вытащил водителя из автомобиля. Других подробностей инцидента пока нет.

Также отмечается, что 29 июня суд в Чите оштрафовал местного жителя Дмитрия на 500 рублей за мелкое хулиганство. Конфликт возник после того, как мужчина пропустил вперед один из автомобилей. Другой водитель выразил недовольство, после чего Дмитрий начал его оскорблять. Впоследствии он признал свою вину.

За несколько дней до этих событий в Чебоксарах произошел конфликт между автомобилистом и мотоциклистом, который объехал очередь. После словесной перепалки началась драка, во время которой мотоциклист применил перцовый баллончик против водителя автомобиля.

В начале июля на другой автозаправке города ещё один водитель напал на женщину из-за того, что она снимала его на телефон. Перед этим между ними возник спор из-за порядка в очереди. Успокоить агрессивного мужчину удалось только после вмешательства сотрудницы АЗС.

Топливный кризис в РФ - что известно

Напомним, военный эксперт Иван Ступак рассказал, что Россия пытается максимально насытить Москву огромными объемами топлива, но другие города Кремль не интересуют.

По словам Ступака, в Москве это "самая болезненная проблема", поэтому столицу пытаются "заполнить" бензином, в частности из Беларуси. В РФ началась топливная паника - огромное количество женщин снимают видео, мол, "нет топлива, мы сейчас все умрем".

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