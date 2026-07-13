Объемы переработки нефти на НПЗ России рухнули до самого низкого уровня более чем за 20 лет

За последние 100 дней украинские войска совершили около 50 атак на российские объекты по производству топлива.

Из-за волны украинских атак объемы переработки нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах сократились до самого низкого уровня за более чем 21 год, сообщает Bloomberg.

По данным EA Analytics, средний объем переработки нефти в России в этом месяце составляет 3,91 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с марта 2005 года. Как показывают подсчёты, это более чем на 1,4 млн баррелей в сутки меньше, чем в среднем за аналогичный период прошлого года.

По подсчетам Международного энергетического агентства, волна украинских атак с начала мая затронула более половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ. В июне российские НПЗ перерабатывали около 3,8 млн баррелей нефти в сутки – на 1,6 млн баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Падение объемов производства вынудило российские власти к концу июля запретить экспорт большей части дизельного топлива. Это дополнило ранее введенные ограничения на поставки бензина и авиационного топлива.

Атаки на российские НПЗ

Россия засекретила официальную статистику по работе нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего независимо оценить масштабы нанесенного отрасли ущерба стало значительно сложнее.

По подсчетам Bloomberg, основанным на публичных заявлениях украинской и российской сторон, за последние 100 дней украинские силы совершили около 50 атак на российские объекты по производству топлива. Под удары попали как минимум 24 из 34 крупных НПЗ, большинство из которых связаны с крупнейшими российскими нефтяными компаниями.

Киев усилил удары по российской энергетической инфраструктуре, пытаясь заставить Кремль сесть за стол переговоров. Украинские беспилотники теперь способны наносить удары на расстоянии более 2400 км от границы. В этом месяце они атаковали крупнейший российский нефтеперерабатывающий завод в Омской области. Атака на Омский НПЗ, который обеспечивает топливом внутренний рынок, еще больше обострила проблемы с поставками для российских потребителей.

Сегодня о перебоях сообщают во многих регионах страны – от Калининграда на Балтийском море до тихоокеанского побережья России. На автозаправочных станциях образуются многочасовые очереди, а цены на топливо стремительно растут.

"Есть проблемы и дефицит, из-за чего мы видим очереди, а иногда автозаправочные станции работают нестабильно", – заявил на прошлой неделе вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

Чтобы сдержать панический спрос, в ряде регионов РФ ввели временное нормирование продажи топлива в зависимости от номерных знаков автомобилей. Власти Новосибирской области рекомендовали компаниям вновь перевести сотрудников на удаленный формат работы, чтобы сократить потребление топлива.

Некоторые россияне начали искать альтернативные способы решения проблемы. Отмечается, что в прошлом месяце в поисковой системе "Яндекс" было зафиксировано более 17 тысяч запросов "как сделать бензин". Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Топливный кризис в России – последние новости

Еще в конце июня дефицит топлива охватил около 80 регионов РФ. В ряде регионов, преимущественно в центральной и южной частях страны, власти ввели официальные ограничения на продажу топлива.

На многих АЗС бензин продавали только для заправки автомобилей, отказываясь отпускать его в канистры. Острее всего топливный кризис сказался на временно оккупированном Крыму, где свободную продажу бензина полностью прекратили.

В начале июля Reuters сообщало, что из-за топливного кризиса РФ начала импортировать бензин из Индии. Сообщалось, что около 60 тысяч тонн бензина было отправлено из Индии в РФ. Один из источников отмечал, что в целом Кремль планирует ежемесячно импортировать 400 тыс. тонн бензина из разных стран, в частности из Беларуси, которая уже поставляет топливо на российский рынок.

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