Не россияне: названа страна, откуда приезжают самые плохие туристы в Европе

Туристам часто не хватает элементарного уважения к местным жителям в стране, куда они приехали отдыхать.

Британские туристы считаются одними из худших в мире, а их поведение за рубежом уже давно стало предметом критики как среди местных жителей, так и среди экспертов по этикету. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на результаты опроса YouGov и комментарии путешественников и специалистов.

Как отмечает издание, на многих популярных европейских курортах давно сложился стереотип о британских отдыхающих. Шумные компании, чрезмерное употребление алкоголя, борьба за шезлонги у бассейнов и пренебрежение местными правилами поведения стали причиной того, что британцы заработали не самую лучшую репутацию за рубежом. По данным исследования YouGov, сами жители Великобритании также относят себя к числу худших туристов в мире, и такого же мнения придерживаются немцы и испанцы.

Особое внимание автор материала уделяет привычкам британцев загорать. Эксперт по этикету Джо Гейс рассказывает, что туристов из Великобритании легко узнать по сильно обгоревшей коже после пребывания на солнце.

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В статье также упоминается пост жителя Испании на Reddit, который рассказал о шутливом прозвище, которое местные жители дали британцам на пляжах. По его словам, их называют "иностранцем в панировочных сухарях" из-за слоя солнцезащитного крема и песка, покрывающего тела британских отдыхающих.

Еще одной распространенной проблемой, как говорится в публикации, является несоблюдение элементарных правил одежды. Путешественник Ли Томпсон, побывавший более чем в 100 странах, объясняет, что туристы часто ведут себя так, будто местные рестораны или исторические достопримечательности являются частью курорта. Он считает, что появление в заведениях без рубашки или посещение храмов в пляжной одежде свидетельствуют о неуважении к стране и её жителям.

Особенно негативное впечатление, по словам автора, производит чрезмерное употребление алкоголя. Издание приводит слова владельца магазина на Крите, который пожаловался на поведение британской молодежи: "Они просто напиваются и всё разбивают – они не уважают ни нас, ни нашу культуру".

Отдельный раздел материала посвящен так называемым "войнам за шезлонги". Томпсон признает, что когда-то сам считал нормальным вставать на рассвете, чтобы занять шезлонг полотенцем, однако со временем изменил свое мнение. "Благодаря путешествиям я понял, что то, что казалось безобидной праздничной традицией, на самом деле было довольно странным поведением, когда ты гость в другой стране".

Как пишет Daily Mail, британские туристы также нередко стремятся воссоздать за границей привычную домашнюю обстановку – ищут британские пабы, традиционные завтраки, футбол на экранах и пиво вместо знакомства с местной кухней и культурой. По мнению опрошенных экспертов, именно уважение к традициям страны, которую человек посещает, является главным признаком ответственного туриста.

Новости туризма

Как писал УНИАН, во Франции действует правило, запрещающее уносить с пляжей ракушки, гальку или песок, ведь это наносит вред экосистемам и способствует эрозии побережья. За нарушение предусмотрен штраф до 1 500 евро, поскольку даже небольшие изъятия в масштабах миллионов туристов имеют значительные последствия.

Также мы сообщали, что самые чистые пляжи в Европе находятся на Кипре, в Греции и Болгарии, тогда как Албания, Эстония, Польша, Венгрия и Бельгия имеют самые низкие показатели из-за загрязнения бактериями. Эксперты советуют туристам проверять качество воды с помощью интерактивной карты EEA, ведь купание в опасных водоемах может привести к серьезным инфекциям.

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