Россиян начали массово переводить на удаленную работу из-за дефицита топлива

Почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива.

В некоторых российских регионах сотрудников поощряют к переходу на удаленную работу на фоне топливного кризиса. Об этом пишет Le Monde.

Отмечается, что почти 90% российских регионов с июня сталкиваются с нормированием или дефицитом топлива. Причиной являются удары Украины по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ.

Журналисты выяснили, что, согласно постановлению регионального правительства, в Новосибирской области работодателям рекомендуется разрешать сотрудникам работать удаленно, чтобы сократить потребление топлива.

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В Томской области региональное правительство также рекомендует предприятиям перейти на удаленную работу. РосСМИ сообщают, что в этом регионе проблемы со снабжением наблюдаются с конца июня.

В издании добавили, что в конце июня мэр Иркутска Руслан Болотов обратился к местным работодателям с просьбой рассмотреть возможность перехода на удаленную работу. Он также объявил об установке мобильных туалетов возле автозаправочных станций для автомобилистов, которым порой приходится часами ждать, чтобы заправиться.

В России из-за нехватки топлива участились драки на АЗС

Ранее "Медуза" писала, что в разных регионах России все чаще возникают конфликты на автозаправочных станциях. Из-за дефицита топлива, который усугубился после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, водители вынуждены часами стоять в очередях за бензином.

Напряженность также усугубляет практика обслуживания отдельных категорий водителей вне очереди. Если изначально приоритет предусматривался только для служебного транспорта, то в отдельных регионах без очереди начали заправлять чиновников, а в Чите к льготной категории отнесли участников войны против Украины и членов их семей. Это вызвало дополнительное недовольство среди местных жителей.

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