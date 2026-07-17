В Британии объявили нового премьер-министра: его первые заявления

Бернем заявил, что хочет вернуть людям надежду.

Британский политик Энди Бернем объявлен новым лидером Лейбористской партии. Уже 20 июля он займет пост премьер-министра Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд подтвердила, что Бернем станет новым лидером Лейбористской партии. Она отметила, что был только один кандидат, отвечающий всем требованиям.

"Один кандидат получил 379 номинаций. Превысив порог в 20% от числа членов парламентской фракции Лейбористской партии, он получил право пройти на следующий этап. Еще один кандидат получил одну номинацию и не имеет права на участие в дальнейшем процессе", - рассказала Махмуд.

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По ее словам, среди аффилированных профсоюзов и социалистических обществ единственный кандидат, отвечающий требованиям, получил в общей сложности 23 номинации. В их число вошли номинации от всех 11 профсоюзов, что составляет значительно более 5% числа членов аффилированных организаций.

"Поскольку других кандидатов, отвечающих требованиям, не было, для меня большая честь объявить, что должным образом избранным лидером Лейбористской партии является Энди Бернем", - подчеркнула Махмуд.

Первые заявления Бернема

В своем первом заявлении после назначения лидером Лейбористской партии Бернем сказал, обращаясь к другим политикам, что он хочет вернуть людям надежду:

"Мы едины, и мы направляем силу, исходящую из этого единства, на служение людям и местам, которые слишком долго ждали, когда политика вернёт им надежду. И именно это мы и собираемся сделать, друзья. Мы вернём им надежду".

Также Бернем отдал дань уважения Киру Стармеру. Будущий премьер Британии отметил, что под руководством Стармера Лейбористская партия "прошла путь от самого тяжелого поражения до одной из величайших побед в истории".

"Я готов возглавить партию и развивать то, что было заложено одним человеком больше, чем кем-либо другим... Кир вернул Лейбористской партии возможность менять жизнь людей, и именно этим мы и занимались последние два года", - заявил Бернем.

Кроме того, он добавил, что стремится к "новой политике", основанной на решении проблем, а не на "наборе политических очков".

"Я буду работать над созданием новой политики. Страна отчаянно в этом нуждается. Нам, возможно, доставляет удовольствие набирать очки за счёт других. Но общественности – нет. Как политики могут указывать пальцем на других, когда уровень жизни падает? И политика в целом не работает на благо людей. Она вызывает у них раздражение и заставляет отворачиваться от нее", - сказал Бернем.

Позиция Бернема по Украине

Ранее Энди Бернем пообещал продолжать поддержку Украины на прежнем уровне. Он сообщил, что его внешнеполитическими приоритетами на посту главы правительства будут повышение национальной безопасности Великобритании, укрепление действующих альянсов, расширение сотрудничества с Европой, а также поддержка Украины в войне с Россией.

Бернем отметил, что Британия сталкивается со все более опасным миром, где "растет российская агрессия, конфликт на Ближнем Востоке, климатическая и энергетическая нестабильность, а также технологии, которые быстро меняют характер войны за рубежом и безопасность дома". Он пообещал продолжать курс своего предшественника по увеличению оборонных расходов, усилению роли в НАТО и тесному сотрудничеству с европейскими странами.

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