Нефть взлетела до месячного максимума: США и Иран усиливают удары в Ормузском проливе

В настоящее время нефть стоит дороже всего с момента подписания меморандума о взаимопонимании по прекращению войны между США и Ираном.

Цены на нефть во вторник, 14 июля, выросли почти на 3% и достигли самого высокого уровня за четыре недели на фоне возобновления военно-морской блокады Ирана со стороны США и усиления взаимных ударов в Ормузском проливе, что усугубило неопределенность в отношении поставок энергоносителей, пишет Reuters.

Ф'ьючерсы (договор на покупку или продажу актива в будущем) на нефть марки Brent по состоянию на 05:30 по киевскому времени подорожали на 1,50 долл., или 1,8% – до 84,80 долл. за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 1,70 долл., или 2,2% – до 79,84 долл. за баррель.

В настоящее время нефть стоит дороже всего с момента подписания меморандума о взаимопонимании относительно прекращения войны между США и Ираном 17 июня.

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13 июля американские военные нанесли удары по Ирану третью ночь подряд. Президент США Дональд Трамп возобновил блокаду иранского судоходства и предложил взимать 20-процентную плату за охрану Ормузского пролива.

"Последняя эскалация, включая возобновление блокады со стороны США и ответные действия Ирана, безусловно, добавила рынку новых рисков. Хотя полного закрытия пока не произошло, противоречивые цели обеих сторон сделали ситуацию с поставками крайне неопределенной", – отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что в тот же день два танкера Объединенных Арабских Эмиратов пострадали от двух иранских крылатых ракет в южной части Ормузского пролива в оманских территориальных водах. Погиб один член экипажа из Индии, а еще восемь человек получили ранения.

По данным судоходной статистики, количество танкеров, проходящих через Ормузский пролив, за последние сутки упало до самого низкого уровня за два месяца.

"Ключевым фактором, за которым следует следить, является физическое перемещение нефти через Ормузский пролив. Любая существенная блокировка движения танкеров, длительное сокращение движения судов или перебои в экспортных потоках, вероятно, спровоцируют очередной скачок цен на нефть", – отметила аналитик компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Война в Иране и рынок нефти – последние новости

13 июля сообщалось, что, несмотря на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и связанные с ней риски, небольшое количество судов в последние дни тайно прошло через Ормузский пролив.

Ранее Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, разрешавшую добычу, поставку и продажу иранской нефти. Однако уже в июле Минфин США объявил о прекращении действия лицензии, разрешавшей осуществлять операции с "черным золотом" и нефтепродуктами из Ирана. Таким образом, это решение стало реакцией на действия Ирана, препятствующие свободному судоходству через Ормузский пролив.

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