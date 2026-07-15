США и Иран возобновили войну, и конца ей не видно, - Politico

Обе стороны по-прежнему не могут договориться о контроле над Ормузским проливом.

Военный конфликт США с Ираном возобновился, и пока мало признаков того, что дипломатия может его остановить.

По данным источников Politico, усилия посредников по возобновлению переговоров или восстановлению режима прекращения огня не показали никаких признаков прогресса, и общее ощущение состоит в том, что боевые действия продолжатся.

Белый дом "не совсем уверен, куда это всё движется. Это может продолжаться ещё некоторое время. Между Ираном и США нет доверия, а это, по сути, основа любой дипломатии", – сказал один из чиновников США.

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Президент Дональд Трамп дал понять, что Тегеран должен отказаться от контроля над судоходными путями в Ормузском проливе. Однако Иран выдержал предыдущие атаки, угрожая танкерам беспилотниками и ракетами, и неясно, как последняя кампания американских ударов сможет устранить эту угрозу.

При этом союзники в Белом доме считают ответные действия Америки необходимыми.

Трамп "должен отвечать, когда иранцы нарушают обещания, и я думаю, что именно это он и делает. Мы не сможем вернуться к равновесию, если американцы не продемонстрируют свою готовность к эскалации по мере необходимости", – сказал Алекс Грей, глава аппарата Совета национальной безопасности во время первого срока Трампа.

При этом американские военные сохраняют мощное присутствие на Ближнем Востоке – ещё одно свидетельство продолжающихся боевых действий. США содержат в регионе два авианосца, входящие в состав примерно 20 боевых кораблей и контингента из 2500 морских пехотинцев. Большинство кораблей способны запускать ракеты большой дальности, а боевые самолёты и дальнобойная реактивная артиллерия остаются дислоцированными в дружественных странах вдоль Персидского залива.

"Арсенал остаётся на месте, – сказал один американский чиновник. – Мы там, и мы меняем части, но никуда не уходим".

Ситуация остается сложной, в отстутствии окончательного, приемлемого соглашения о возобновлении судоходства через пролив. И хотя всего месяц назад США и Иран договорились о меморандуме о взаимопонимании, призванном остановить боевые действия, обе стороны с тех пор обвиняют друг друга в нарушении его условий по многим пунктам.

Находясь в этом месяце в Анкаре, Турция, на саммите НАТО, Трамп объявил о прекращении перемирия.

"Мне кажется, что всё кончено", – сказал он всего через несколько часов после того, как американские войска нанесли удары по иранским военным объектам в ответ на иранские нападения на торговые суда.

Ормузский пролив закрыт

Ранее Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива после атаки на одно из судов. КСИР заявил, что пролив будет закрыт до момента, пока США не прекратят вмешиваться в дела региона.

В то же время 13 июля сообщалось, что, несмотря на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и связанные с ней риски, небольшое количество судов в последние дни тайно прошло через Ормузский пролив.

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