Разложившийся пластик выделяет большее количество органических соединений, которые стимулируют рост микробов, чем новый пластик.

Микробные сообщества, растущие на пластиковых отходах в реках, могут содержать потенциально патогенные микробы и действовать как резервуары генов устойчивости к противомикробным препаратам. Об этом говорится в исследованию, опубликованному в журнале Microbiome.

Полученные результаты также подчеркивают различия в потенциальных патогенах и генах устойчивости к противомикробным препаратам, которые могут содержать новые и разложившиеся пластики, пишет phys.org.

Авторы исследования, - Винко Заджелович, Элизабет Веллингтон, Джозеф Кристи-Олеза и их коллеги, изучили микробные сообщества, обнаруженные на поверхности пленок из полиэтилена низкой плотности после того, как они были погружены в реку Соу (Великобритания), в одном километре ниже по течению от станции очистки сточных вод на семь дней в феврале 2020 года.

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Половина образцов пластика была новой, а половина подвергалась нагреву в духовке в течение шести месяцев, чтобы имитировать разложение или выветривание пластика, которое часто происходит в окружающей среде.

Затем исследователи сравнили их с микробными сообществами, обнаруженными на контрольной поверхности (деревянные палочки), которые были погружены в ту же реку на семь дней, и с микроорганизмами, извлеченными из проб речной воды.

Авторы обнаружили, что образцы пластика, дерева и воды содержали потенциально патогенные микробы, но типы потенциальных патогенов, извлеченные из образцов пластика и дерева, отличались от таковых в пробах речной воды.

В образцах пластика и дерева содержались потенциальные патогены Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter и Aeromonas - бактерии, известные как "условно-патогенные", которые представляют больший риск для людей с ослабленной иммунной системой, а в образцах воды содержались потенциальные патогены для человека - эшерихии, сальмонеллы, клебсиеллы и стрептококки.

Аналогичным образом авторы обнаружили, что, хотя гены устойчивости к антибиотикам присутствовали в микроорганизмах, извлеченных из всех образцов, типы противомикробных препаратов, которым эти гены придавали устойчивость, различались в образцах пластика и дерева, а также в образцах воды.

Когда авторы сравнили микробные сообщества, растущие на новых и разложившихся пластиках, они обнаружили, что P. aeruginosa (которая может вызывать инфекции у больничных пациентов) особенно многочисленна на образцах разложившегося пластика. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что разложившийся пластик выделяет большее количество органических соединений, которые стимулируют рост микробов, чем новый пластик.

Ученые также обнаружили, что относительное количество генов устойчивости к антибиотикам, присутствующих в микробных сообществах, было выше среди образцов из разложившегося пластика, чем среди образцов из новых пластиков; однако они отмечают, что причины этого неясны.

Авторы предполагают, что необходимы дальнейшие исследования для изучения потенциальных рисков, которые пластиковое загрязнение, способное содержать потенциально патогенные микробы и гены устойчивости к антибиотикам, может представлять для здоровья человека, а также для изучения распространения генов устойчивости к противомикробным препаратам в окружающей среде.

Загрязнение природы

Как сообщал УНИАН, несмотря на глобальные усилия по сокращению загрязнения пластиком, в мире производится рекордное количество одноразовых пластиковых отходов, в основном из полимеров, полученных из ископаемого топлива. Так, дополнительные пластиковые отходы, созданные в 2020-2021 годах, составляют почти на 1 килограмм больше на каждого человека на планете.

По данным ООН, ежегодно жители планеты выбрасывают по 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а затем и в пищу. Вследствие загрязнения пластиком окружающей среды погибают птицы, рыбы и животные.

Но пластик - не единственная проблема. Реки по всему миру содержат высокие уровни антибиотиков, которые попадают туда по канализации вместе с отходами. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в странах Азии и Африки.

Это, как опасаются ученые, может привести к зарождению "супербактерий", которые будут устойчивы к воздействию лекарств, что, в свою очередь, приведет к смерти миллионов людей к 2050 году.

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