ВОЗ: люди неправильно употребляют антибиотики - BBC

К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает BBC Украина.

Исследования проводили в 12 странах. Участие в нем приняли 10 тысяч человек.

Согласно полученным результатам, 64% опрошенных убеждены, что антибиотики помогают вылечить простуду и грипп.

Примерно треть респондентов считают, что можно прекратить принимать антибиотики при первых признаках улучшения состояния, то есть еще до окончания курса приема лекарств.

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А четверть опрошенных готова принимать антибиотики, которые посоветовали им друзья или близкие, если у тех были схожие симптомы заболевания.

По мнению экспертов ВОЗ, население недостаточно информировано о растущей устойчивости бактерий к антибиотикам.

"Хотя люди признают существование проблемы, они не полностью понимают ее причины, и что они могут с этим сделать", - говорится в исследовании.

Антибиотики способны убивать микробы и бактерии, но они не имеют влияния на вирусы. ВОЗ напоминает, что неправильное использование противомикробных препаратов ускоряет появление устойчивых штаммов - это приводит к тому, что бороться с инфекциями становится все труднее.

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В октябре появились результаты другого исследования, согласно которым ежегодно более 6 тысяч человек в США умирают из-за снижения эффективности антибиотиков.

В рамках исследования группа ученых из различных американских институтов пришли к выводу выводу, что до половины известных бактерий, которые вызывают постоперационные инфекции, демонстрируют устойчивость к действию применяемых в США антибиотиков.