ВОЗ: люди неправильно употребляют антибиотики - BBC
Люди во всем мире недостаточно осведомлены о действии антибиотиков на организм.
К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает BBC Украина.
Исследования проводили в 12 странах. Участие в нем приняли 10 тысяч человек.
Согласно полученным результатам, 64% опрошенных убеждены, что антибиотики помогают вылечить простуду и грипп.
Примерно треть респондентов считают, что можно прекратить принимать антибиотики при первых признаках улучшения состояния, то есть еще до окончания курса приема лекарств.
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А четверть опрошенных готова принимать антибиотики, которые посоветовали им друзья или близкие, если у тех были схожие симптомы заболевания.
По мнению экспертов ВОЗ, население недостаточно информировано о растущей устойчивости бактерий к антибиотикам.
"Хотя люди признают существование проблемы, они не полностью понимают ее причины, и что они могут с этим сделать", - говорится в исследовании.
Антибиотики способны убивать микробы и бактерии, но они не имеют влияния на вирусы. ВОЗ напоминает, что неправильное использование противомикробных препаратов ускоряет появление устойчивых штаммов - это приводит к тому, что бороться с инфекциями становится все труднее.
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В октябре появились результаты другого исследования, согласно которым ежегодно более 6 тысяч человек в США умирают из-за снижения эффективности антибиотиков.
В рамках исследования группа ученых из различных американских институтов пришли к выводу выводу, что до половины известных бактерий, которые вызывают постоперационные инфекции, демонстрируют устойчивость к действию применяемых в США антибиотиков.