Дополнительные пластиковые отходы, созданные в 2020-2021 годах, составляют почти на 1 килограмм больше на каждого человека на планете.

Несмотря на глобальные усилия по сокращению загрязнения пластиком и выбросов углерода, в мире производится рекордное количество одноразовых пластиковых отходов, в основном из полимеров, полученных из ископаемого топлива.

Согласно со вторым отчетом, составленным благотворительным фондом Minderoo Foundation, в 2021 году в мире образовалось 139 миллионов тонн одноразовых пластиковых отходов, пишет CNN. Это на 6 млн тонн больше, чем в 2019 году, когда был опубликован первый отчет.

Отмечается, что дополнительные пластиковые отходы, созданные за эти два года, составляют почти на 1 килограмм больше на каждого человека на планете и обусловлены спросом на гибкую упаковку, такую как пленки и пакеты.

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В последние годы правительства по всему миру объявили о политике по сокращению объема одноразового пластика, запретив такие продукты, как одноразовые трубочки, столовые приборы, контейнеры для пищевых продуктов, ватные палочки, пакеты и воздушные шарики.

В июле Калифорния стала первым штатом США, объявившим о собственных целях, включая сокращение продаж пластиковой упаковки на 25% к 2032 году, и некоторых видов чашек из полистирола и пищевых контейнеров. Запреты также действуют в Европейском союзе, Австралии и Индии и других странах.

Но отчет показал, что переработка не увеличивается достаточно быстро, чтобы справиться с количеством производимого пластика. Это означает, что использованные пластиковые отходы с гораздо большей вероятностью будут выброшены на свалки, на пляжи, в реки и океаны, чем отправлены на переработку.

Производя полимеры для одноразового пластика, 20 компаний в мире произвели около 450 миллионов тонн выбросов парниковых газов - примерно столько же, сколько общее количество выбросов в Великобритании. В июне прошлого года Управление национальной статистики Великобритании заявило, что выбросы парниковых газов в стране сократились на 13%, до чуть более 478 миллионов тонн в год до 2020 года.

"Это, вне всяких сомнений, демонстрирует, что проблема пластикового загрязнения становится все более серьезной и ее движущей силой являются производители полимеров, которыми, конечно же, является нефтегазовый сектор", - сказал основатель Minderoo Эндрю Форрест.

Он предлагает "полимерную надбавку" за каждый килограмм пластикового полимера, изготовленного из ископаемого топлива, чтобы дать людям, компаниям и правительствам финансовый стимул перерабатывать больше.

"В развитом мире этот полимерный платеж приведет к автоматическому механизированному сбору. В развивающемся мире это приведет к тому, что люди, у которых в противном случае не было бы никакой работы, будут работать, чтобы убедиться, что пластиковые отходы не попадают в океан, их нет на улицах и они не попадают в дикую природу", - сказал Форрест.

В прошлом году Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде, высший в мире орган, принимающий решения по вопросам окружающей среды, согласилась создать первый в мире договор о глобальном загрязнении пластиком.

Межправительственный комитет будет работать до 2024 года, чтобы разработать юридически обязывающее соглашение, которое будет охватывать полный жизненный цикл пластика, от его производства и проектирования до его утилизации.

Запрет использования пластика

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, ежегодно жители планеты выбрасывают по 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а затем и в пищу. Вследствие загрязнения пластиком окружающей среды погибают птицы, рыбы и животные.

В июле 2021 года в странах Европейского Союза вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых товаров - ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков.

Запрещенными к продаже также стали тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика и одноразовая посуда из бумаги, которая содержит пластиковый слой или покрыта пластиковой пленкой.

С 1 января 2022 года в Украине также вступил в силу запрет на распространение пластиковых пакетов. Законом установлен запрет на распространение пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм в магазинах и на объектах ресторанного хозяйства.

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