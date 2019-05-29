Реки по всему миру отравлены антибиотиками - ученые

Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в странах Азии и Африки.

Реки по всему миру обладают высоким уровнем содержания антибиотиков.

Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, исследователи изучили реки, которые протекают по территориям 72 стран, на наличие 14 широко используемых антибиотиков. Эксперты обнаружили следы антибиотиков в 65 из них.

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Причем, как подчеркивается, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в странах Азии и Африки. Так, например, в Бангладеше концентрация антибиотиков в реке превышает допустимый уровень в 300 раз.

Уточняется, что остатки антибиотиков попадают в водные артерии по канализации вместе с отходами. Это, как опасаются ученые, может привести к зарождению «супербактерий», которые будут устойчивы к воздействию лекарств, что, в свою очередь, приведет к смерти миллионов людей к 2050 году.