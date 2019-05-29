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Реки по всему миру отравлены антибиотиками - ученые

10:17, 29 мая 2019
Экология
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Independent.

Как отмечается, исследователи изучили реки, которые протекают по территориям 72 стран, на наличие 14 широко используемых антибиотиков. Эксперты обнаружили следы антибиотиков в 65 из них.

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Причем, как подчеркивается, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в странах Азии и Африки. Так, например, в Бангладеше концентрация антибиотиков в реке превышает допустимый уровень в 300 раз.

Уточняется, что остатки антибиотиков попадают в водные артерии по канализации вместе с отходами. Это, как опасаются ученые, может привести к зарождению «супербактерий», которые будут устойчивы к воздействию лекарств, что, в свою очередь, приведет к смерти миллионов людей к 2050 году.

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Теги: #река#антибиотики#загрязнение рек