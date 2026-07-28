Видны на расстоянии нескольких километров: в районе Чернобыля заметили величественную птицу

Эти пернатые - одни из самых преданных и образуют пару на всю жизнь.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали серых журавлей. Об этом рассказали специалисты учреждения, которые также обнародовали соответствующее видео.

"Пока до осенней миграции еще есть время, серые журавли ведут спокойную семейную жизнь. Птенцы, появившиеся весной, уже заметно подросли, но ещё не уходят далеко от родителей. Они внимательно следят за каждым их движением, учатся находить корм, распознавать опасность и делают свои первые уверенные шаги к самостоятельной жизни", - рассказали исследователи.

Они отмечают, что серые журавли - одни из самых преданных птиц. Они обычно образуют пары на всю жизнь, вместе защищают гнездо, высиживают кладку и воспитывают потомство.

Видео дня

Согласно наблюдениям, их громкие унисонные переклички слышны за несколько километров - таким образом они поддерживают связь между собой, находясь на значительном расстоянии.

По словам исследователей, в конце лета эти птицы всё активнее питаются, набирая силы перед далеким осенним перелётом. Они охотно собирают насекомых, моллюсков, мелких позвоночных, семена, ягоды и другую растительную пищу.

Отмечается, что для Чернобыльского заповедника эти величественные птицы являются привычными обитателями. Ведь обширные болотные массивы, влажные луга и малонарушенные леса создают для них идеальные условия для гнездования.

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Как писал УНИАН, возле ЧАЭС сфотографировали птицу, которую почти невозможно увидеть. Речь идет о обыкновенной дремлюге, которая является мастером маскировки. В отличие от большинства птиц, эта птица почти никогда не сидит поперек ветки, а всегда располагается вдоль нее.

Благодаря пестрой серо-бурой окраске дремлюга буквально сливается с корой дерева, становясь ее естественным продолжением. Дримлюга отличается своеобразным "пением", которое хорошо слышно на расстоянии до 1 км. Его песня чем-то напоминает кваканье лягушек или стук небольшого мотоцикла.

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