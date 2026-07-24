В Чернобыльской зоне заметили стадо редких лошадей (фото)

Вместе животные путешествуют, пасутся, отдыхают и внимательно следят за безопасностью друг друга.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи зафиксировали стадо редких животных – лошадей Пржевальского.

Об этом сообщили специалисты заповедника и обнародовали соответствующую фотографию, на которой можно увидеть сразу 8 лошадей. Среди них – взрослые особи и детёныши. Интересно, что стадо зафиксировали на фоне дома. Очевидно, лошади подошли так близко к зданию, потому что оно заброшено после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Лошади Пржевальского – животные с крепкими семейными узами. Обычно они живут небольшими гаремными группами, в состав которых входят жеребец, несколько кобыл и их потомство. Вместе они путешествуют, пасутся, отдыхают и пристально следят за безопасностью друг друга", – говорится в сообщении.

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Как писал УНИАН, в конце 1990-х годов в зону отчуждения перевезли трех жеребцов лошадей Пржевальского с Лозовского конезавода, а также 10 жеребцов и 18 кобыл – из заповедника "Аскания-Нова". В 2004 году сюда доставили еще 13 животных из киевского и одесского зоопарков, но их выпустили без акклиматизации, из-за чего они погибли. Основу новой популяции составили два жеребца и 15 кобыл, с которых началось развитие популяции в зоне отчуждения.

Недавно в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователи во время экспедиции встретили различных животных. В частности, лося, оленей, кабана и лошадей Пржевальского. Животных удалось зафиксировать в лесу. Некоторые, судя по всему, даже не заметили присутствия людей, а, например, пара оленей словно специально позирует фотографу – животные как будто замерли в полуповороте и смотрели прямо в объектив.

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