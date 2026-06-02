Уникальный дикий лес: эколог рассказал, кто живет на месте уничтоженного Каховского водохранилища

В частности, Великий Луг заселило огромное количество соловьев.

На месте бывшего Каховского водохранилища, уничтоженного российскими оккупантами, вырос уникальный дикий лес, где обитают животные и гнездятся птицы.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал Алексей Василюк, председатель правления общественной организации "Украинская природоохранная группа".

По его словам, лес на территории Великого Луга растет и набирает высоту, а некоторые деревья за три года достигают 7 метров. Вклад этого леса в климатическую адаптацию местности колоссален.

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"Есть уже довольно толстые деревья, объем которых примерно как запястье взрослого человека", – рассказывает ученый о деревьях.

Животные и птицы

Животных там пока очень мало, ведь нужно время, чтобы природа создала условия для их обитания. Например, птицы, которым нужно гнездиться в дуплах, отсутствуют, потому что дупел на деревьях еще нет.

"Также здесь пока не может быть крупных копытных животных, потому что по лесу очень сложно передвигаться. Человеку нужно перед собой раздвигать руками заросли, чтобы сделать следующий шаг. Поэтому олень с большими рогами через такой лес не пройдет. А вот мелкие животные здесь уже селятся", – сказал Василюк.

Эколог отмечает, что в целом там очень много птиц. Они гнездятся на ветках, а также есть водоплавающие. Он отметил огромное количество соловьев и камышовок.

Кроме того, в Великом Лугу очень много разнообразных насекомых, которые селятся на деревьях и кустах и становятся пищей для птиц.

"Коллеги утверждают, что в Великом Луге за три года появилось до 400 видов растений, поэтому их заселяют насекомые. Основную массу растительного мира здесь занимают несколько видов, в частности ивы и тополя", – рассказал ученый.

Влияние российских оккупантов на Азовское море

Как сообщал УНИАН, ранее Максим Высочин, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, подчеркнул, что оккупация россиянами побережья Азовского моря и боевые действия негативно повлияли на экологическую ситуацию в регионе.

По его словам, в частности, возникла угроза исчезновения тех видов, которые обитали именно в этом регионе. Кроме того, могли измениться миграционные пути птиц.

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