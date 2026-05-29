После подрыва Каховской ГЭС впервые за более чем полвека в Днепр вернулись осетры

Краснокнижную рыбу выявили в Днепре недалеко от Запорожья.

В русло Днепра возле Запорожья начали возвращаться краснокнижные осетры, исчезнувшие оттуда более полувека назад из-за строительства Каховской ГЭС. После ее подрыва рыбу снова начали замечать в этой местности.

По словам сотрудника Национального заповедника "Хортица" Михаила Муленко, ранее осетры приходили на нерест на территории ниже Запорожья, около окрестностей поселка Розумовка, сообщает Суспильне.

"Если посмотреть материалы Днепровской экспедиции, которая исследовала природу и археологическое наследие этого региона перед строительством ДнепроГЭС в конце 20-х годов XX века, то там даже указаны объемы вылова этой рыбы (осетра, – УНИАН), и это был ценный промысловый вид для местных рыбаков", – рассказал ученый.

Муленко отметил, что после строительства Каховской ГЭС осетрам некуда было уходить, ведь не было предусмотрено создание так называемого рыбохода.

"И поскольку осетры не могли физически преодолеть это препятствие – их нерест происходил в лучшем случае в окрестностях Херсона. А вот после разрушения Каховской ГЭС мы зафиксировали уже не одну встречу с этими рыбами", – подчеркнул сотрудник заповедника.

Он отметил, что после разрушения Каховской ГЭС появление осетровых в Днепре вблизи Запорожья вызвало дискуссии. Озвучивалась версия, что рыба уплыла с искусственных ферм Васильевского и Якимовского районов. Однако Муленко утверждает, что появление осетровых – это естественный процесс возвращения фауны к историческим нерестилищам.

По информации ученого, о возвращении осетровых в окрестности Запорожья все чаще сообщают дайверы и представители Сил обороны во время выполнения работ на реке. Они регулярно фиксируют, как краснокнижная рыба свободно перемещается в толще воды по руслу Днепра.

Несколько недель назад, в начале мая, на берегу Днепра в селе Нижняя Хортица нашли полутораметрового осетра. Муленко предполагает, что рыбу могло выбросить на берег из-за резкого обмеления реки.

Он добавил, что пока оценить масштабы возвращения осетровых сложно, ведь часть потенциальных нерестилищ находится на временно оккупированной территории.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской ГЭС российскими войсками произошел ночью 6 июня 2023 года. В результате разрушения плотины произошел неконтролируемый сброс воды, который привел к затоплению в четырех областях Украины. Разрушение ГЭС стало крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

После подрыва плотины на месте водохранилища начала быстро формироваться новая уникальная экосистема. Ученые обнаружили там десятки видов редких птиц и краснокнижных растений. По словам исследователей, территория бывшего Каховского водохранилища имеет высокую природоохранную ценность и может стать биосферным заповедником.

