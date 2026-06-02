Восстановить Азовское море до довоенного состояния не получится: биолог назвал причину

Учёный рассказал, насколько война и оккупация уже изменили экосистемы на юге.

Оккупация россиянами побережья Азовского моря и боевые действия негативно повлияли на экологическую ситуацию в регионе, в частности, возникла угроза исчезновения тех видов, которые обитали именно в этом регионе.

Также могли измениться миграционные пути птиц, рассказал УНИАН кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Максим Высочин.

Насколько война и оккупация уже изменили экосистемы Азовского моря у Бердянска и Кирилловки? То, что произошло, – уже необратимые процессы?

Видео дня

Сейчас это очень проблематично исследовать, потому что информации о ситуации возле этих оккупированных прибрежных городов почти нет. Эта территория полностью закрыта для сбора научных данных, и никто не проводит там исследования относительно изменений, которые произошли в экосистемах.

Можно говорить не об изменениях как о факте, а об угрозах, которые, вероятно, возникнут. Есть очень много факторов, влияющих на экологическое состояние Азовского моря. До военных действий проводились тщательные исследования почти на всем побережье.

В окрестностях Бердянска (Запорожская область), в сторону Геническа (Херсонская область) и в Донецкой области была целая сеть объектов природного заповедного фонда – Приазовский, Азово-Сивакский национальные природные парки, национальный природный парк "Меотида". Сейчас все эти объекты оккупированы и не работают, и оттуда не поступает информация.

Это были очень важные очаги биоразнообразия. Прибрежная полоса характеризовалась разнообразием экосистем. В частности, там были важные места для гнездования многих водно-болотных и степных видов птиц, многие из которых – редкие. Например, в национальном природном парке "Меотида" в свое время была очень большая колония черноголовой крачки, она была одной из крупнейших в Европе.

Конечно, боевые действия, особенно взрывы, очень негативно влияют на состояние популяции птиц. Еще до полномасштабного вторжения РФ на оккупированной части "Меотиды" (Кривая коса) российские военные проводили учения, и там колония черноголового крачка вообще исчезла. Россияне не особо обращают внимание на то, есть ли что-то редкое на оккупированной территории или нет, они просто делают то, что им нужно, а это может привести к исчезновению редких видов навсегда.

Азовское море – одно из самых мелководных морей, его соленость всегда была низкой, но в последнее время, даже до военных действий, наблюдалось повышение этого показателя, который кардинально влияет на все морские экосистемы.

Сейчас возникают также дополнительные экологические проблемы из-за разливов нефтепродуктов, затонувших кораблей. Все это может очень негативно сказываться на всем живом, в том числе на микробиоте – особенно на тех микроорганизмах, которые обитают в воде, которые "формируют" всю экосистему, образуют органическое вещество из энергии Солнца, которая, в свою очередь, обеспечивает питанием все остальные организмы моря.

Нефтепродукты или другие токсичные вещества через пищевые цепи попадают в организмы различных существ: например, ракообразные питаются одноклеточными животными, которые уже накопили токсичные вещества, в свою очередь питаясь органикой. Раков поедает рыба, а рыбу едят морские птицы. Таким образом токсины накапливаются в организмах птиц и могут привести к их гибели или невозможности размножения.

Токсичные вещества могут накапливаться, сразу не убивая птиц. Из-за этих веществ целые популяции могут сократить свою численность или даже исчезнуть.

Но чтобы в целом оценить экологические изменения в Азовском море и на его побережье из-за войны и оккупации, нужно провести очень масштабные комплексные исследования. Некоторые экосистемы можно будет восстановить, но на это потребуются и время, и большие средства.

Что сейчас может происходить с морем и побережьем Азова без нормального экологического контроля? Что происходит со сточными водами и очистными системами курортов?

Без контроля наиболее вероятные проблемы – это неочищенные или недостаточно очищенные стоки, аварийная работа канализационных сетей, попадание бытовой химии, органики, микробного загрязнения, фосфатов и азотных соединений в море и лиманы.

Повреждение или отключение электроэнергии в водоканализационной инфраструктуре во время войны может увеличить сбросы сточных вод, а поврежденные промышленные и портовые объекты становятся источниками химического загрязнения. Что касается оккупированного Азовского побережья, есть свидетельства сброса канализационных стоков в реки с последующим попаданием в море. СМИ писали, что оккупационные власти сбрасывали канализационные стоки в реки, и это попадало в акваторию Азовского моря, а купание в отдельные периоды запрещали из-за загрязнения воды.

Для Бердянска, Мелитополя и Кирилловки нет открытых независимых анализов, которые позволили бы точно оценить состояние воды именно в этих точках, но риск проблем со стоками, очистными сооружениями и пляжной санитарией очень высок.

Если бытовые стоки неочищенными сбрасывать непосредственно в море, то прибрежные экосистемы могут подвергаться очень значительному негативному воздействию.

Эффективное управление бытовыми стоками – это очень важно. Если прекратить сброс, взять под контроль санитарное состояние очистных сооружений, то экологическая ситуация на курортах может достаточно быстро улучшиться.

Насколько опасны для Азовского моря боевые действия, топливо, затонувшая техника, корабли и боеприпасы?

Все это представляет большую опасность для всего живого, особенно для морских млекопитающих (дельфинов) и рыб. Акустические воздействия, в частности взрывы, особенно подводные, приводят либо к гибели этих существ, либо к их дезориентации.

Топливо и мазут токсичны для планктона, моллюсков, ракообразных, рыб и птиц. Особенность мазута в том, что он может не оставаться только на поверхности, а опускаться на дно, где его практически невозможно быстро нейтрализовать. Далее он может накапливаться в донных организмах, моллюсках, ракообразных, бычках и других звеньях пищевой цепи. На восстановление прежнего экологического состояния морского дна могут уйти десятки, возможно даже сотни лет.

Из-за того, что дно покрывается пленкой из нефтепродуктов, могут исчезнуть бентосные организмы, а их отсутствие приведет к разбалансировке всей экосистемы.

Нефтяная пленка токсична для микроскопических организмов поверхностного слоя воды, который является важным "инкубатором" для молоди многих водных организмов. Также пленка перекрывает доступ кислорода к воде, где он должен растворяться, и таким образом живые организмы не получают его для нужд своей жизнедеятельности.

Затонувшая техника и корабли опасны не только как металлолом. Они могут содержать топливо, смазки, боекомплекты, токсичные вещества, а также повреждать донные биоценозы. Боеприпасы и взрывы – это еще и химическое и акустическое загрязнение. Взрывная волна может влиять на морских животных, особенно китообразных, а остатки боеприпасов, тяжелые металлы и продукты горения могут годами оставаться в почвах, донных отложениях и прибрежных экосистемах.

Что происходит с заповедными территориями и косами Азовского побережья? Что случилось с дельфинами, птицами и морскими животными в Азовском море?

Азовское побережье – это система лиманов, кос, мелководий, нерестилищ, мест концентрации птиц и т. д. Приазовский национальный природный парк охватывает очень важные как степные, так и лиманные прибрежные территории. Он сразу оказался под оккупацией во время полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

В пределах парка также находится Молочный лиман. Он был очень важным местообитанием для ряда видов водоплавающих птиц и нереста морских рыб. Конечно, очень трудно сказать, что сейчас происходит с животным миром на оккупированных территориях, потому что для этого нужно проводить исследования. Состояние окружающей природной среды этих территорий в довоенный период задокументировано в ежегодных "Летописях природы" национального парка (обязательный документ для всех национальных парков и заповедников Украины, в котором содержатся результаты годовых исследований живой природы). То есть, мы знаем, что было до войны. Но чтобы узнать, насколько сократились популяции животных за время боевых действий, нужно провести новые исследования и сравнить их с теми, которые у нас есть. Конечно, боевые действия сейчас делают невозможным проведение подобных работ на оккупированных территориях.

Но можно откровенно сказать, что из-за агрессии РФ нарушаются пути миграции птиц. Побережье Азовского моря – это был очень важный миграционный путь для многих видов пернатых, которые возвращались на места гнездования из южных стран. Такие факторы, как взрывы, шум от военной техники, могут вызвать изменение воздушных путей у птиц. Это может напрямую негативно влиять на численность птиц.

В Черном море количество погибших дельфинов, которых наблюдали на побережье, во время войны увеличилось в 2-3 раза по сравнению с предыдущими годами (2019-2021 годы). Такие исследования проводились на побережье Черного моря на территории Украины, Румынии, Турции, Грузии и Болгарии. Скорее всего, численность погибших дельфинов увеличилась именно из-за влияния войны – из-за акустического воздействия военных кораблей, подводных лодок, взрывов и загрязнения нефтепродуктами.

Влияние на дельфинов в Азовском море, скорее всего, было еще сильнее, поскольку все его побережье оккупировано, там постоянно происходят взрывы, то есть эти млекопитающие часто подвергаются негативным воздействиям, которые могут приводить к их гибели.

Я думаю, что численность дельфинов, которая была в Азовском море до войны, значительно уменьшилась (согласно данным из Красной книги Украины, по состоянию на 2009 год в Азовском море было не более 1 000 особей). Но я могу только делать предположения. Чтобы узнать точное количество животных, нужно провести научно-исследовательские работы по их учету уже сейчас и сравнить с данными за предыдущие годы.

Правда ли, что Азовское море является очень "хрупкой" экосистемой и восстановить его после войны может быть сложнее, чем кажется?

Азовское море маленькое и мелкое (максимальная глубина до 15 метров), в нем относительно "небольшие" запасы воды, и его действительно считают "хрупкой" экосистемой, потому что оно реагирует даже на незначительные изменения физико-химических показателей.

Сейчас известно, что соленость Азовского моря с 11 промилле выросла до 16 промилле (такую цифру регистрировали в середине моря в 2025 году). Такая соленость близка к солености Черного моря (около 18 промилле). А это уже серьезный вызов для многих "азовских" организмов.

Азовское море уникально именно благодаря небольшой солености воды. Все живые организмы, населяющие это море, в той или иной степени приспособлены именно к той солености, которая была ранее. Резкое изменение этого показателя приводит к тому, что живые организмы, которые жили в условиях небольшой солености, либо исчезнут, либо вынужденно приспособятся к новым условиям. На смену исчезнувшим видам придут новые виды, которые лучше адаптированы к различным условиям солености или "предпочитают" высокую соленость воды. Преимущественно это будут пришельцы из Черного моря. А это может привести к потере биоразнообразия, и это очень плохо.

Перед полномасштабной войной, в том числе из-за повышения солености, в Азовском море появились некоторые черноморские виды в довольно большом количестве (например, медузы-корнероты, рапаны и т. д.). Увеличение концентрации соли в морской воде произошло из-за нехватки пресноводных стоков – не было разбавления соленой воды пресной.

Могут ли после войны возникнуть проблемы с качеством воды, рыбы и пляжей в Бердянске и Кирилловке? Что нас ждет, к чему нужно готовиться?

Конечно, в Кирилловке и Бердянске после войны могут возникнуть проблемы с качеством воды, рыбы и пляжей.

Уже сейчас можно сказать, что после войны Бердянск, Кирилловка и остальная часть побережья Азовского моря потребуют тщательной экологической проверки.

Необходимо будет проверить химическое состояние воды, оценить запасы рыбы, исследовать пляжи, донные отложения, посмотреть на состояние очистных сооружений. Я уверен, что сейчас за ними никто так не следит, как раньше. Но, чтобы что-то планировать, проблему сначала нужно изучить.

Я думаю, что стоит готовиться к большой работе – и научно-исследовательской, и по реализации масштабных природоохранных мероприятий для восстановления экосистем.

Как долго может восстанавливаться природа Азовского побережья после войны – это годы, десятилетия или последствия могут остаться навсегда? Каким вы видите будущее региона?

Я не уверен, что мы сможем вернуть экологическую ситуацию в этом регионе к тому состоянию, которое было до войны. Но чтобы двигаться в этом направлении, улучшить экологическую ситуацию, уменьшить негативное воздействие последствий войны, потребуется огромная государственная программа, в которую войдет, в частности, экологический мониторинг – то есть нужно будет исследовать те процессы, которые произошли, изучать, в каком направлении идет естественное самовосстановление, а затем уже определить, что можно сделать для экосистем, какие природоохранные меры и проекты можно будет реализовать.

Нужно будет составить карту мест, где затонула техника, указать на картах участки, подвергшиеся загрязнению нефтепродуктами. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем спланировать восстановительные работы.

Если мы говорим о проблемах, возникших из-за сточных вод, то в случае налаживания правильной работы канализационной системы негативное воздействие на окружающую среду от сточных вод можно будет ликвидировать за несколько лет. Соленость Азовского моря можно вернуть к прежнему уровню, если провести гидрологические работы, восстановить нормальный сброс пресной воды в море. Но это огромная работа, на которую могут уйти десятилетия.

На борьбу с загрязнениями, связанными с нефтепродуктами, могут уйти десятилетия.

Если существенно изменится биота Азовского моря, исчезнут "азовские" виды, то это будет необратимый процесс. Азовское море – очень чувствительная, мелководная и продуктивная экосистема. Война и оккупация нанесли ему сразу несколько ударов: остановку нормального мониторинга, риски неочищенных стоков, загрязнение нефтепродуктами, минирование, военную технику, разрушение прибрежных природных территорий и давление на птиц, рыб и морских млекопитающих.

Самое опасное то, что у нас нет полной независимой картины, потому что побережье оккупировано. Но уже сейчас понятно, что после войны Бердянск, Кирилловка и все Азовское побережье потребуют не просто восстановления "отдыха", а масштабной экологической проверки воды, рыбы, пляжей, донных отложений, очистных сооружений и заповедных территорий.

справка Максим Высочин кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа Доцент кафедры экологии Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа. Раньше работал в Донецком национальном университете. Круг научных интересов – зоология, экология животных, орнитология, териология, современные технологии биомониторинга, геоинформационные технологии, охрана окружающей природной среды, заповедное дело.

Вас также могут заинтересовать новости: