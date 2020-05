Пострадает треть населения: ученые прогнозируют новые катаклизмы из-за жары

В 2050 году температура воздуха в жарких странах окажется опасной для жизни.

Международная группа ученых прогнозирует, что треть населения пострадает в связи с изменением климата из-за продолжающихся выбросов углекислого газа.

Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые напоминают, что для людей существует оптимальный диапазон среднегодовых температур 11-15 градусов по Цельсию. И, по их прогнозам, в следующие 50 лет географическое положение этой ниши изменится сильнее, чем за предыдущие шесть тысяч лет.

По некоторым подсчетам, примерно одна треть населения планеты будет испытывать средние годовые температуры выше 29 градусов по Цельсию. Хотя в настоящее время они характерны лишь для 0,8 процента поверхности Земли, а большую часть этой площади занимает пустыня Сахара.

Проблема также и в том, что большую часть населения в жарких регионах составляют бедняки, адаптационный потенциал которых к высоким температурам очень низкий.

Как сообщал УНИАН, уже через 30 лет человечество может не увидеть льда в Северном Ледовитом океане, что станет одним из самых глобальных последствий вмешательства человека в ритм природы.