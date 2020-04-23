Лед в Северном Ледовитом океане полностью исчезнет к 2050 году – ученые показали как (фото)

Из-за вмешательства человека в климат приливы и отливы этого вечного цикла разрушаются.

Уже через 30 лет человечество может не увидеть льда в Северном Ледовитом океане, что станет одним из самых глобальных последствий вмешательства человека в ритм природы.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, передает Science alert.

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В течение миллиона лет в Арктике наблюдался непрерывный ритуал: зимой морской лед расширяется из-за полярной температуры, летом паковый лед отступает, поскольку повышенное воздействие солнечных лучей его «отталкивает» обратно в океан.

Из-за вмешательства человека в климат приливы и отливы этого вечного цикла разрушаются. В течение десятилетий охват арктического морского льда сокращается ежегодно.

Новая климатическая модель ученых предполагает, что Северный Ледовитый океан лишиться льда уже летом 2050 года. И это, утверждают авторы исследования, один из самых оптимистичных сценариев.

Ученые изучили десятки различных климатических моделей, имитирующих эволюцию арктического морского льда в будущем.

По одному из сценариев, площадь льда в Арктике будет покрывать менее чем 1 млн квадратных метров.

При этом эти изменения усилят эффект глобального потепления, который человечество испытывает уже сейчас: уменьшение количества солнечного света, поскольку Земля будет поглощать еще больше тепла из-за таяния Северного полюса.