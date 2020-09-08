Из-за арктических пожаров в атмосферу попали сотни мегатонн углерода.

Торфяные «зомби-пожары», которые тлели под ледяным покровом Арктики на протяжении всей зимы, внезапно вспыхнули за счет растительности этим летом, когда лед и снег оттаял. 2020 год – худший за все 17 лет мониторинга пожарной обстановки в Арктике.

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Как сообщает Science Alert, об этом свидетельствуют данные Службы атмосферного мониторинга Коперника (CAMS) – организации экологического мониторинга при ЕС. Только с начала июня было зафиксировано более 100 пожаров.

При этом, тление торфа подо льдом – не единственная причина пожаров. Они также возникают из-за ударов молнии и деятельности человека.

Сезон арктических пожаров обычно длится с мая по октябрь, а самые сильные пожары обычно случаются с июля по август.

Отмечается, что арктические торфяные пожары этим летом привели к выбросу колоссального объема углерода в атмосферу. По оценкам специалистов, в период между январем и августом пожары сумарно высвободили 244 мегатонны углерода. Для сравнения: это больше, чем суммарный объем выбросов углерода во Въетнаме за весь 2017 год.

Выброс углерода и метана в атмосферу является важным фактором глобального потепления. Кроме того, выбросы от арктических пожаров ухудшают качество воздуха в Европе, России и Канаде. Ученые ожидают, что подобная ситуация с сохранится и в 2021 году, и скорее всего – в дальнейшем.

Потепление в Арктике

Процессы глобального потепления особенно сильно влияют на Арктику. В арктическом заполярье средняя температура за 50 лет выросла почти на четыре градуса.

В Арктике за пять лет растаяли две огромные ледяные шапки.

По оценкам ученых, морской лед в Арктике тает быстрее, чем считалось ранее и вскоре может исчезнуть вовсе.

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Автор: Дмитрий Захаров