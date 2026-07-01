Китай высадил 66 миллиардов деревьев: они растут совершенно не так, как обычный лес

Искусственные леса растут быстрее, чем природные.

С 1978 года в Китае было посажено 66 миллиардов деревьев в рамках "Великой зеленой стены", призванной замедлить распространение пустынь Гоби и Такла-Макан. При этом новое исследование показало, что эти деревья растут быстрее, чем деревья в естественных лесах, пишет livescience.com.

Ученые поставили перед собой задачу изучить различия между естественными и искусственно созданными лесами. Они использовали спутниковые данные для отслеживания индекса листовой поверхности, показателя плотности кроны и ключевого фактора поглощения углерода, чтобы определить скорость роста различных типов лесов. В результате они обнаружили поразительную разницу: посаженные леса увеличивали свою листовую поверхность на 66% быстрее, чем естественные.

Основная причина в том, что посаженные леса в среднем намного моложе естественных – а молодые деревья растут быстрее, чем старые. Но даже при сравнении лесов схожего возраста и условий произрастания, посаженные леса все равно росли на 4,6% быстрее, и разница была еще более выраженной в смешанных и вечнозеленых лесах.

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Это во многом связано с особенностями искусственно посаженных лесов. Как правило, в таких лесах преобладают быстрорастущие виды, такие как эвкалипт и тополь, и часто ведется активное управление: люди удаляют конкурирующую растительность и даже удобряют деревья. Эти меры снижают конкуренцию за свет, воду и питательные вещества, усиливая эффект удобрения, вызванный повышением концентрации CO2 в атмосфере.

Это несоответствие достигает пика, когда деревьям около 30-40 лет, а затем заметно снижается после 40 лет. В отличие от них, естественные леса растут медленнее, но стабильно, поэтому имеют преимущество в долгосрочной перспективе.

"Посаженные леса могут быть мощным краткосрочным инструментом поглощения углерода, но это преимущество временное. Для долгосрочного хранения углерода и устойчивости естественные леса остаются незаменимыми", – сказал один из авторов исследования Юхан Луо.

Ранее УНИАН рассказывал, что Африка также строит "Великую зеленую стену", которая должна остановить расширение пустыни Сахара и спасти плодородные земли региона Сахель. Проект предусматривает создание огромного природного пояса растительности протяженностью около 8000 километров – от Джибути на востоке Африки до Сенегала на западе.

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