Проект 'Небесная река': Китай попытался 'украсть' дожди с неба

Самый масштабный проект по искусственному орошению пытались реализовать в Тибете.

Китай несколько лет пытался реализовать один из самых масштабных в мире проектов по искусственному воздействию на погоду, стремясь увеличить количество осадков над Тибетским плато и направить дополнительные водные ресурсы в засушливые районы страны. Об этом пишет Adevarul.

Отмечается, что речь идет о программе Tianhe ("Небесная река"). Китайские специалисты использовали технологию засева облаков – распыление в атмосфере специальных химических частиц с помощью ракет и других устройств. Считается, что такие вещества способствуют образованию капель воды в облаках и могут повышать вероятность дождей или снегопадов.

Этот метод применяется уже десятилетиями более чем в 50 странах мира, в частности в США. В то же время именно Китай считается крупнейшим оператором программ по изменению погоды. По данным китайских властей, к таким проектам привлечены десятки тысяч человек, а инвестиции достигают миллиардов долларов.

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Центром программы "Тяньхэ" стало Тибетское плато, которое авторы материала называют "водным замком Азии". Именно здесь берут начало некоторые из важнейших рек континента, обеспечивающие водой почти два миллиарда человек. Однако сам регион всё больше страдает от последствий климатических изменений: ускоренного таяния ледников, изменений режима осадков и процессов опустынивания.

Проект стартовал в 2018 году. Его целью было перехватить часть влаги, приносимой южными муссонами, и стимулировать выпадение осадков над значительной частью плато. Таким образом Китай рассчитывал увеличить водоносность реки Хуанхэ и частично перенаправить ресурсы, естественным образом поступающие в бассейн реки Янцзы, в более засушливые районы страны.

На момент запуска власти заявляли о весьма амбициозных результатах. По оценкам чиновников, проект мог обеспечить дополнительный объем воды, эквивалентный примерно 7 % годового потребления Китая.

Впрочем, эти прогнозы вызвали критику со стороны ученых. Часть исследователей считала, что поставленные цели значительно превышают возможности современных технологий. Критики отмечали, что атмосферные процессы слишком сложны для контроля в таких масштабах.

В результате проект постепенно сократили. Ещё в 2022 году рассматривалась его ограниченная версия, однако впоследствии программа исчезла из официальных сообщений властей. Отсутствие упоминаний о ней в последнем пятилетнем плане КНР породило предположение, что от проекта могли тихо отказаться.

Другие мегапроекты в Китае

Как писал УНИАН, в Китае завершили строительство канала протяженностью 134 км, имеющего стратегическое значение. Его официальное открытие запланировано на сентябрь 2026 года. Канал обеспечит прямой выход к морю для промышленных регионов центрального Китая и станет частью международного торгового коридора.

Также мы рассказывали, что китайцы построили крупнейшую в мире электростанцию на море. Платформа способна генерировать до 2000 мегаватт, собирая переменный ток от морских ветропарков и преобразуя его в высоковольтный постоянный ток.

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