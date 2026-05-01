Китай открыл самый длинный в мире эскалатор на горе: часовой подъем за 20 минут (видео)

В Китае открыли самую длинную в мире систему наружных эскалаторов, которая превратила изнурительный подъем в комфортную прогулку, сообщает Indian Defence Review.

Новый объект, расположенный в округе Ушань (муниципалитет Чунцин), получил название "Эскалатор богини". Система имеет длину 905 метров и поднимается на высоту более 242 метров, что сопоставимо с 80-этажным небоскребом. Как отмечается в материале, ранее жителям и туристам приходилось тратить целый час на подъем по крутым склонам, тогда как сейчас этот путь занимает всего 21 минуту.

Проект стоимостью 23 миллиона долларов разрабатывался четыре года. По имеющимся данным, система состоит из 21 эскалатора, 8 лифтов и 4 движущихся дорожек. Несмотря на футуристический стеклянный дизайн и панорамные платформы с видом на Три ущелья, сооружение является не просто аттракционом, а важной транспортной артерией. Ежедневно ею пользуются около 9 000 человек, чтобы добраться до больниц, школ и музеев.

Видео дня

Во время пиковых нагрузок на Китайский Новый год система зафиксировала невероятные 450 000 поездок за несколько дней. По мнению экспертов издания Science et Vie, этот проект в очередной раз доказал способность Китая превращать сложную географию в площадку для инноваций. В настоящее время стоимость проезда составляет символические 3 юаня (около 0,40 доллара).

Рекордный уровень экспорта

Ранее УНИАН писал, что война в Иране неожиданно сыграла на руку Китаю, который резко нарастил экспорт солнечных панелей на фоне глобальной энергетической турбулентности. Уже в марте КНР удвоила поставки, экспортировав 68 гигаватт фотоэлектрических элементов и кремниевых пластин – это больше, чем Испания установила за предыдущее десятилетие.

Спрос особенно взлетел в Азии и Африке: только африканский импорт китайских панелей за месяц подскочил на 176%, а рекорды закупок зафиксировали сразу 55 стран.

