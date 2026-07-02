Рейтинг самых сильных паспортов мира: сразу девять европейских стран вошли в список

При составлении этого рейтинга оценивались инвестиционная привлекательность и качество жизни в странах.

Опубликовано пятое ежегодное издание Глобального индекса паспортов (GPI), и Европа вновь заняла лидирующие позиции в рейтинге, сообщает Euronews.

Издание сообщило, что согласно Глобальному индексу паспортов (Global Passport Index) от Global Citizen Solutions, девять из 10 самых влиятельных паспортов в мире принадлежат европейским странам.

В статье отмечается, что в отличие от Индекса паспортов Хенли (Henley Passport Index), который учитывает исключительно количество стран, в которые владельцы паспортов могут путешествовать без визы, GPI также оценивает инвестиционную привлекательность и качество жизни.

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Для этого компания Global Citizen Solutions (GCS) проанализировала такие факторы, как налоговая среда, инновации, экономическая конкурентоспособность, здравоохранение, безопасность, климат и социальная инфраструктура.

"Доминирование Европы в Глобальном индексе паспортов в верхней части рейтинга является тотальным, и оно основано на сбалансированности, а не на какой-то одной сильной стороне", – отметила генеральный директор компании Global Citizen Solutions Патриция Касабури.

"Девять самых влиятельных паспортов мира в 2026 году – это исключительно европейские паспорта, среди которых лидируют Швеция, Швейцария и Финляндия. Впечатляет то, как именно они одерживают победу. По уровню свободы путешествий Сингапур превосходит каждую из этих стран, а по инвестиционной привлекательности с ними могут соперничать несколько государств Персидского залива и Азии", – добавила Касабури.

По её словам, преимущество Европы заключается в том, что это единственный регион, который сочетает практически максимальный доступ к мировым рынкам с самым высоким в мире уровнем качества жизни – тем аспектом, которого ни одно правительство не может достичь с помощью договоров или налоговых стимулов.

Рейтинг лучших паспортов мира

Издание сообщило, что Швеция возглавляет рейтинг, занимая 11-е место по индексу мобильности, 9-е – по инвестициям и 2-е – по качеству жизни.

Далее следует Швейцария, которая занимает 7-е место по мобильности, 2-е – по инвестициям и 36-е – по качеству жизни.

На третьем месте оказалась Финляндия, которая занимает 4-е место по мобильности, 28-е – по инвестициям, но 1-е – по качеству жизни.

Примечательно, что Германия заняла четвертое место благодаря 15-му месту по мобильности, 20-му – по инвестициям и третьему – по качеству жизни.

Издание сообщило, что пятое место разделили сразу две страны – Нидерланды и Дания.

"Среди других стран в первой десятке – Ирландия, Великобритания, Норвегия и Сингапур", – добавляется в статье.

Что касается Великобритании, GCS отметила влияние Брексита на безвизовый режим.

"Паспорт Великобритании на протяжении всего периода удерживал позиции в первой десятке мирового рейтинга, заняв в 2026 году 8-е место благодаря показателю качества жизни, который относится к лучшим в мире. Однако для паспорта такого уровня его рейтинг мобильности является заметно скромным – около 30-го места, что значительно отстает от элитного уровня, который он обычно занимает. Этот разрыв является скрытым последствием Брексита", – отметила Касабури.

В публикации отмечается, что США продемонстрировали самое резкое пятилетнее падение среди всех стран G7. Заняв первое место в 2021 году с самым высоким совокупным баллом в истории GPI (96,45), страна опустилась на 14-е место в 2025 году, а в этом году снова поднялась на 12-е место.

Объясняется, что такое изменение обусловлено рядом двусторонних мер по возобновлению визовых требований, в частности со стороны Бразилии, которая в апреле прошлого года вновь ввела визовые требования для граждан США.

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Также мы писали, что в мире существует примерно 200 видов паспортов для подтверждения личности во время путешествий, но все они выглядят по-разному. Одной из наиболее характерных особенностей является цвет обложки. Часто в выборе цвета заложен определенный символизм. Например, в Европе преобладают бордовые обложки. Они стали символом европейской интеграции и общей идентичности стран ЕС.

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