В этой стране говорят на 843 языках: почему их сохранилось так много

Население этой страны составляет менее 12 млн человек.

В необычном рейтинге стран, где говорят на наибольшем количестве языков, Папуа-Новая Гвинея занимает первое место в мире с 843 живыми языками, тогда как в Северной Корее их всего два. Лишь в 20 странах насчитывается не менее 100 живых языков. Об этом пишет Antena3.ro.

Рейтинг касается языков, на которых говорит хотя бы один человек, считающий его своим основным.

"От 843 языков в Папуа-Новой Гвинее - самого большого количества в мире - до двух языков в Северной Корее: данные показывают, как география, миграция, изоляция и история повлияли на языки, на которых говорят в разных странах", - подчеркнули в материале.

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Страны с наибольшим количеством живых языков

Несмотря на то, что население Папуа-Новой Гвинеи составляет менее 12 млн жителей, страна отличается необычайным языковым разнообразием.

"Неровный рельеф, сотни островов и изолированные общины способствовали сохранению количества языков, которое почти вдвое превышает количество языков в Индии, несмотря на то, что население Папуа-Новой Гвинеи составляет менее 1 % от населения Индии", - объясняют в публикации.

В то же время Индонезия, состоящая из примерно 17 тысяч островов, занимает второе место с 709 живыми языками. За ней следуют Нигерия, Индия и Китай.

"С 239 языками, на которых сейчас говорят, Соединенные Штаты занимают восьмое место в мире. Большинство из них - это языки коренных народов, многие из которых находятся на грани исчезновения в результате многовековых переселений и ассимиляции. Почти 50 из них уже исчезли", - добавляет издание.

Отмечается, что лишь в 20 странах используется не менее 100 живых языков. Вместе они составляют значительную часть мирового языкового наследия, охватывая почти все населенные континенты.

Почему в некоторых странах их так мало?

Известно, что в результате разделения Корейского полуострова после Второй мировой войны Северная Корея стала одним из самых изолированных обществ в мире. Сейчас здесь есть лишь два живых языка - корейский и корейский язык жестов, что является самым малым количеством среди всех стран.

"На Кубе и в Доминиканской Республике относительно небольшое количество живых языков, поскольку испанский стал доминирующим после колонизации; коренные языки исчезли, а более поздние африканские языковые влияния были, в основном, поглощены испанским языком. Многие страны с небольшим количеством живых языков в прошлом обладали большим языковым разнообразием. На протяжении веков колонизация, ассимиляция и упадок коренных языков привели к тому, что сегодня используется лишь небольшое количество автохтонных языков", - говорится в материале.

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