В пустыне выросла гора одежды, которую видно из космоса: откуда там 60 тысяч тонн вещей

Власти до сих пор не знают, как решить эту проблему.

В чилийской пустыне Атакама, которая считается одним из самых засушливых мест на планете, образовалась огромная свалка непроданной одежды. По оценкам, там накопилось около 60 тысяч тонн текстильных отходов, а масштабы мусорных насыпей настолько велики, что их можно разглядеть на спутниковых снимках. Об этом пишет Times of India.

Как сообщает издание, корень проблемы кроется в особенностях международной торговли подержанной одеждой. Ежегодно через северный порт Икике в Чили поступает более 60 тысяч тонн вещей из Европы, США, Канады и отдельных стран Азии. Значительная часть этой одежды проходит сортировку, после чего перепродается в странах Латинской Америки, где спрос на доступный секонд-хенд остается высоким.

Впрочем, далеко не все вещи находят нового владельца. Одежда низкого качества, поврежденные изделия, устаревшие модели или непроданные остатки обходятся дорого при утилизации. Именно поэтому часть торговцев незаконно вывозит такие товары в окрестности города Альто-Осписио, где их просто оставляют или сжигают.

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За многие годы эти отходы превратились в гигантскую свалку одежды.

"Спутниковые снимки продемонстрировали масштаб проблемы: обширные участки выброшенной одежды отчетливо выделяются на фоне окружающего ландшафта", – пишет издание.

Среди гор выброшенных вещей – зимние пальто, спортивная одежда, детская одежда, обувь и другие предметы гардероба, на которых до сих пор сохранились оригинальные ценники. Многие из них на самом деле никогда не носили потребителями до того, как попали на мировой рынок секонд-хенда.

Авторы материала отмечают, что даже передача одежды в благотворительные цели не гарантирует её повторного использования. Вещи проходят сложную международную цепочку сортировки, а те, что не находят покупателей, в конечном итоге превращаются в коммерческие отходы. Ситуацию, по словам журналистов, усугубляет стремительный рост индустрии "быстрой моды", которая производит всё больше дешёвых вещей с коротким сроком использования.

Особую опасность представляют синтетические ткани. В отличие от натуральных волокон, таких как хлопок или шерсть, многие современные предметы одежды содержат полиэстер и другие синтетические материалы, изготовленные из нефти. Такие материалы не разлагаются на натуральные компоненты и могут десятилетиями оставаться в окружающей среде, а при сжигании выделяют опасные соединения, загрязняющие воздух и представляющие угрозу для жителей прилегающих районов.

Власти Чили уже ищут способы решения этой проблемы. Некоторые компании экспериментируют с переработкой текстиля в утеплители, строительные панели и другие материалы. Кроме того, страна постепенно внедряет механизмы расширенной ответственности производителей, которые должны обязать компании участвовать в сборе и переработке текстильных отходов.

В то же время авторы подчеркивают, что "гора одежды" в Атакаме появилась не из-за решения одной компании или одной страны.

"Она отражает гораздо более масштабную цепочку, которая начинается с производства, проходит через розничную торговлю и потребителей, переходит на международные рынки перепродажи и в конечном итоге оставляет миллионы ненужных вещей в поисках места, куда их можно деть", – говорится в публикации.

Проблемы экологии

Как писал УНИАН, водоемы мира стремительно теряют кислород, и это становится одной из самых серьезных экологических угроз. Основными причинами являются изменение климата, загрязнение, избыток питательных веществ и нарушение циркуляции вод, что угрожает всей водной экосистеме и может иметь необратимые последствия на века.

Также мы сообщали, что фламинго могут не вернуться в Сиваш после войны из-за разрушения экосистемы: мелководье загрязнено, соленость воды меняется, а кормовая база сократилась. Учёные предупреждают, что даже после деоккупации Крыма восстановление условий для птиц может занять десятилетия. Если среда обитания не будет восстановлена, Сиваш лишится уникальной колонии фламинго, ставшей символом региона.

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