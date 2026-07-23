Кораллам Большого барьерного рифа грозит еще одно обесцвечивание: ученые назвали причину

При этом риск потерять цвет – это далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются кораллы сегодня.

На фоне усиления погодного явления Эль-Ниньо в Тихом океане растут риски для кораллов Большого Барьерного рифа в Австралии. Как пишет The Independent, кораллам грозит новая волна обесцвечивания.

Во вторник в австралийском Окленде прошел Международный симпозиум на тему кораллов. Многие исследователи говорили там, что Эль-Ниньо может привести к гибели кораллов на обширных участках рифа. А в некоторых районах могут исчезнуть даже отдельные виды.

"Существует очень высокая вероятность того, что мы увидим очень сильное и масштабное массовое обесцвечивание Большого Барьерного рифа ", – сказал на симпозиуме профессор Морган Пратчетт, специалист по охране морской среды из Университета Джеймса Кука в Квинсленде.

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Как пояснили авторы, обесцвечивание кораллов происходит, когда вода остается необычно теплой в течение нескольких недель подряд. Из-за жары кораллы вытесняют водоросли, живущие в их тканях, которые обеспечивают их большей частью пищи и придают им цвет, в результате чего они становятся белыми и не могут питаться. Кораллы могут восстановиться, если вода достаточно быстро остынет, но повторение подобных событий приводит к их гибели.

Другие проблемы кораллов

Обесцвечивание кораллов – не единственная проблема. Экстремальные погодные условия, сток с сельскохозяйственных угодий вдоль побережья Квинсленда, застройка прибрежных районов и вспышки численности морских звезд-тернистых венцов, питающихся кораллами, – все это нанесло ущерб рифу в последние годы. Закисление океана, вызванное поглощением морской водой углекислого газа из атмосферы, также затрудняет рост новых кораллов.

Большой барьерный риф

Коралловый риф тянется на 2300 км вдоль побережья на северо-востоке Австралии. Это крупнейшая живая структура на Земле и одна из главных туристических достопримечательностей страны.

Риф уже ослаблен. В 2024 и 2025 годах площадь кораллового покрова на рифе значительно сократилась после того, как повышенная температура воды вызвала шестое массовое обесцвечивание кораллов с 2016 года.

Что такое Эль-Ниньо

Это природный цикл, который приводит к повышению температуры поверхностных вод в центральной и восточной экваториальной части Тихого океана, изменяя ветры, давление и характер выпадения осадков по всему миру. Прогнозируется, что в этом году явление побьет рекорды по общей силе, а потепление морей вокруг Австралии увеличивает вероятность устойчивого повышения температуры, которое вызывает обесцвечивание кораллов.

Нагрев океана

Напомним, что климатологи продолжают фиксировать долгие периоды нагрева воды в океане. В 2025 году количество морских тепловых волн более чем в три раза превысило показатель начала 1990-х годов.

Дело в том, что океан улавливает все то тепло, которое человечество выбрасывает в атмосферу. Океан поглотил уже более 90% избыточного тепла, незаметно защищая планету, от полного воздействия глобального потепления. Но этот защитный механизм начинает давать сбой.

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