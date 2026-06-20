Почему люди, которые ложатся спать в 21:00, счастливее других: перечислены 9 причин

Помимо физического здоровья, существует множество причин, по которым люди, которые каждый вечер ложатся спать до 21:00, гораздо счастливее всех остальных.

Поведение "ночных сов" вредит психическому здоровью, а позднее засыпание ухудшает качество сна, сообщает Your Tango.

Издание отмечает, что поздно ложиться спать, а иногда даже не спать всю ночь – это модно. Это стало настолько привычным, что мы забываем, насколько на самом деле важна гигиена сна.

Помимо физического здоровья, существует множество причин, по которым люди, которые каждый вечер ложатся спать до 21:00, гораздо счастливее всех остальных.

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Издание перечислило 9 причин, почему люди, которые ложатся спать в 21:00, счастливее:

1. Они просыпаются отдохнувшими

Если мы постоянно не высыпаемся каждую ночь, всё вокруг нас начинает рушиться – от очевидных вещей, таких как концентрация внимания, до наших отношений в семье.

Поэтому может показаться простым и очевидным, что тот, кто ложится спать раньше, вероятно, каждую ночь высыпается лучше и выглядит наиболее отдохнувшим.

Однако, как отмечает издание, всё не так просто. Даже по сравнению с теми, кто ложится спать позже и спит столько же, люди, которые ложатся раньше, обычно чувствуют себя более отдохнувшими.

2. Они больше двигаются

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что люди, которые ложатся спать раньше, как правило, больше двигаются в течение дня, чем те, кто ложится спать позже.

Именно такая регулярная и последовательная физическая активность помогает людям чувствовать себя лучше в своём теле и быть счастливее в жизни – как со временем, так и сразу.

3. Они создают пространство для осознанности

Вместо того чтобы просыпаться и сразу спешить на работу или готовиться к дню в состоянии усталой растерянности, люди, которые рано ложатся спать и рано просыпаются, выделяют время для осознанности.

В частности, у них может быть утренний ритуал, посвящённый исключительно себе, ведь они не испытывают нехватки времени.

4. У них меньше риск развития депрессии

Когда люди ложатся спать в полночь, по сравнению с среднестатистическим человеком их риск развития депрессии возрастает почти на 25%.

Учитывая, что образ жизни "совы" обычно способствует чрезмерному размышлению и появлению депрессивных симптомов, выбор раннего сна является чрезвычайно доступным способом избежать психических расстройств.

5. Они придерживаются одного и того же распорядка дня

Они не нарушают свой распорядок дня и не ставят под угрозу своё самочувствие в понедельник утром.

В то же время издание поясняет, что это не означает, что люди, которые ложатся спать в 21:00, не могут также встречаться с друзьями или делать исключения, чтобы быть рядом с близкими, когда это возможно. Это означает, что они ценят стабильность и чувствуют себя спокойнее, придерживаясь стабильного расписания.

6. Они – лучшие родители

Вместо того чтобы придерживаться режима сна, который полностью отличается от режима своих детей, и выглядеть самыми измученными и раздражительными родителями, многие люди, которые рано ложатся спать, заботятся о своих отношениях с семьёй.

7. Они могут расслабиться естественным образом

Вместо того чтобы прибегать к бездумным развлечениям или сидеть в телефоне, люди, которые рано ложатся спать, часто используют другие хобби для расслабления. Особенно учитывая, что соблюдение раннего режима сна в нашей современной культуре иногда может быть сложной задачей, для таких людей вполне привычны такие привычки, как чтение в постели или зарядка телефона в другой комнате.

8. Они получают больше естественного света

Согласно исследованию, опубликованному в журнале BMC Public Health, получение большего количества естественного света до 10 часов утра связано не только с более ранним сном, но и с более сбалансированным циркадным ритмом и улучшением самочувствия.

Примечательно, что эксперты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) также согласны с тем, что естественный свет оказывает чрезвычайно сильное влияние на наше настроение и способен повысить уровень счастья уже через несколько минут с самого утра.

9. Им не приходится сталкиваться с социальным джет-лагом

"Социальный джет-лаг" – тот вид социального несоответствия, с которым сталкиваются хронически уставшие "совы", – часто связывают с ухудшением психического здоровья. Они не только часто отвлекаются во время рабочих встреч, но и, как правило, испытывают социальную отдаленность от близких и друзей, поскольку их мозг еще не успел приспособиться.

Отмечается, что они постоянно сталкиваются с проблемой усталости, особенно в те дни, когда им действительно нужно проснуться рано, несмотря на то, что они не выспались.

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