Эксперты объяснили, чем чревата такая привычка.

Людей, которым нравится рано вставать по утрам, наверное, гораздо меньше, чем тех, для кого утренние пробуждения - настоящая мука. Боясь проспать на работу или учебу, некоторые ставят два, три, а то и больше будильников, чтобы точно вовремя проснуться. Эксперты объяснили, как лучше ставить будильник и как влияет на сон регулярное пробуждение таким методом.

Почему нельзя ставить несколько будильников подряд

Эксперт по здоровому образу жизни Джордан Брусс рассказала, что пробуждение по нескольким будильникам каждое утро часто нарушает фазу быстрого сна - об этом пишет издание Yourtango.

По данным Headspace Group, привычка многократно просыпаться по утрам может негативно сказаться на повседневной работоспособности, закреплении памяти и обучении. "Это вызывает инерцию сна, повышенную сонливость, усталость, перепады настроения, а также повышает уровень кортизола", – пояснил Брусс. "Каждый раз, когда срабатывает будильник, вы находитесь в состоянии "бей или беги", поэтому многократные пробуждения по утрам очень стрессовы"

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Люди могут предположить, что установка нескольких будильников по утрам помогает им просыпаться постепенно, получая при этом несколько дополнительных минут сна, но на самом деле это только усиливает чувство усталости и вялости. "Попытка снова заснуть с помощью кнопки повтора сигнала, чтобы проснуться через пять минут, сбивает с толку ваш организм и мозг. Это не является частью вашего цикла сна, и поэтому это не приносит никакой пользы", – написала группа Headspace.

Как правильно ставить будильник, чтобы проснуться

Эксперт по здоровому образу жизни рассказала, как сделать так, чтобы точно проснуться от будильника и не ставить их несколько. Она советует не нарушать циркадные ритмы и регулярно их придерживаться - по словам Брусс, это поможет организму естественным образом регулировать цикл сна. Специалист считает, что человек должен ложиться спать в одно и то же время, чтобы так же просыпаться, даже в выходные, это позволит выработать свой личный ритм.

Она объяснила, что человеческий мозг податлив и способен формировать новые привычки, поэтому стоит приложить немного усилий, чтобы уже скоро увидеть результат.

Брусс также посоветовала людям оставлять телефоны на другом конце комнаты, чтобы им приходилось вставать по утрам и выключать будильник. Таким образом вы физически окажетесь не в постели, и все, что вам останется - просто не лечь обратно. К тому же, будильник необходимо ставить только один.

Метод двух будильников, по мнению эксперта, не поможет проснуться, а лишь заставит организм испытывать больший стресс. Желательно приучить себя к вышеописанным правилам, а также ускорить переход от сна к бодрствованию с утра - выпить стакан воды, сделать разминку, сходить в туалет или даже просто умыться. Сама Брусс рассказала, что в подростковом возрасте делала 10 прыжков, чтобы быстрее проснуться - сначала это казалось мучительным, но в итоге помогало мозгу и телу быстрее "включиться" в новый день.

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