Как справиться с ночной жарой: эксперт назвала лучшую позу для сна

Слишком высокая температура сокращает продолжительность отдыха.

Жаркие ночи могут серьезно ухудшать качество сна, но, как оказалось, облегчить засыпание может даже положение тела в постели, пишет The Mirror. Консультант по сну доктор Элли Гейр утверждает, что одна из поз способствует лучшему охлаждению организма и помогает отдохнуть даже в душной погоде.

По словам специалистки, лучшим вариантом в жаркие ночи является так называемая поза "морской звезды" - когда человек лежит на спине, широко раскинув руки и ноги. Такая поза улучшает циркуляцию воздуха вокруг тела и способствует естественному отводу тепла.

Доктор Гейр объяснила, что перегрев во время сна может существенно влиять как на его продолжительность, так и на качество.

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"Перегрев во время сна может значительно ухудшать его качество и сокращать продолжительность. В частности, слишком высокая температура ночью сокращает продолжительность медленноволнового, или глубокого, сна - именно той фазы, после которой мы просыпаемся отдохнувшими", - отметила она.

Когда человек уже лег спать, положение тела может играть важную роль.

"Сон в позе "морской звезды" может улучшить циркуляцию воздуха вокруг тела, что способствует более комфортному ночному отдыху", - пояснила эксперт.

Если спите вдвоем

Не всем удастся расположиться в постели настолько свободно, особенно если спальное место приходится делить с партнером. В таком случае специалисты советуют спать на боку.

По словам доктора Гейр, эта поза также помогает организму охлаждаться.

"Такое положение способствует отводу тепла от спины, благодаря чему вы можете чувствовать себя прохладнее", - отметила она.

Вода имеет значение

Эксперт подчеркивает, что важную роль в терморегуляции организма играет достаточное потребление жидкости. Доктор объяснила:

"Гидратация имеет огромное значение для регулирования температуры тела. Старайтесь пить достаточно воды в течение дня, чтобы организм эффективнее справлялся с избыточным теплом ночью".

В то же время она рекомендует не откладывать основной объем жидкости на вечерние часы.

"Если пить воду равномерно в течение дня, не придется выпивать много непосредственно перед сном, а это положительно скажется на его качестве", - пояснила эксперт.

Еще несколько способов пережить жаркую ночь

Доктор Гейр советует принимать перед сном теплый, а не холодный душ.

"Теплый душ примерно за час до сна помогает поддержать естественный механизм охлаждения организма. Он вызывает расширение кровеносных сосудов в коже, поэтому после выхода из душа тело эффективнее отдает тепло", - пояснила она.

Еще один необычный совет - слегка намочить носки и положить их в морозильную камеру примерно на 10 минут перед тем, как ложиться спать. Эксперт отметила:

"Стопы играют важную роль в регуляции температуры тела. Когда вы надеваете охлажденные носки, организм ощущает прохладу, что может облегчить засыпание".

Также одним из самых эффективных способов избежать перегрева является правильный выбор постельного белья. Специалисты советуют отказаться от тяжелых синтетических тканей в пользу натуральных материалов, таких как хлопок или бамбук. Они лучше пропускают воздух, помогая уменьшить ощущение духоты, которое часто сопровождает летние ночи.

Жара в Европе

Напомним, туристов, которые в ближайшие дни планируют отдых в некоторых странах Европы, предупреждают о приближении волны жары. В отдельных внутренних районах температура воздуха по самым экстремальным сценариям может подняться до 45 °C. В частности, в Метеорологической службе Великобритании подтвердили, что на значительную часть Западной Европы надвигается "европейская волна жары". Пик жары придется на 22–26 июня.

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