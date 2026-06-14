Почему пожилые люди спят меньше: объяснение специалистов

С возрастом выработка мелатонина - гормона сна - начинается раньше, поэтому пожилые люди часто чувствуют сонливость уже вечером.

Многие считают бессонницу, ранние пробуждения и постоянную усталость естественной частью старения. Однако эксперты по сну предупредили, что плохой сон в пожилом возрасте не является нормой.

За ухудшением качества сна стоят конкретные биологические изменения, которые могут серьезно влиять на здоровье, пишет Egeszsegkalauz. По словам нейробиолога и исследователя сна Мэтью Уокера, с возрастом происходят три ключевых изменения, которые делают сон менее глубоким и восстанавливающим.

Исчезает глубокий сон

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Первой серьезной проблемой становится сокращение глубокого сна - наиболее важной фазы ночного отдыха. Именно в этот период организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а мозг обрабатывает и сохраняет информацию, полученную за день.

Исследования показали, что количество глубокого сна начинает постепенно уменьшаться уже после 30 лет, а к 70 годам может сократиться до минимального уровня. Многие люди не замечают изменений напрямую, однако сталкиваются с ухудшением памяти, снижением концентрации и постоянной дневной усталостью.

Ночные пробуждения становятся чаще

Вторым фактором является ухудшение непрерывности сна. Пожилые люди значительно чаще просыпаются среди ночи из-за хронических заболеваний, боли, побочных эффектов лекарств или похода в туалет.

Специалисты отметили, что эффективность сна с возрастом заметно снижается. Если у молодых людей во сне проходит до 95% времени, проведенного в постели, то после 80 лет этот показатель может падать до 70–80%. Фактически человек может ворочаться без сна до двух часов за ночь, даже не всегда осознавая это.

Отдельную роль играют лекарства. Некоторые препараты от гипертонии, антидепрессанты, диуретики и стероидные средства способны вызывать бессонницу, тревожность или частые пробуждения.

Сбиваются внутренние биологические часы

Третье изменение связано с циркадными ритмами. С возрастом выработка мелатонина - гормона сна - начинается раньше, поэтому пожилые люди часто чувствуют сонливость уже вечером.

В результате человек может заснуть в кресле перед телевизором, а затем испытывать трудности с засыпанием ночью. Кроме того, биологические часы постепенно смещаются, из-за чего многие начинают просыпаться очень рано - в четыре или пять часов утра.

Эксперты объяснили, что такие изменения нередко создают замкнутый круг: ранняя сонливость приводит к вечернему сну, который снижает потребность организма в отдыхе, а затем вызывает бессонницу ночью и еще более ранние пробуждения утром.

Чем опасен плохой сон

Ученые подчеркнули, что хроническое недосыпание связано не только с усталостью. Исследования все чаще связывают плохой сон с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, диабета, депрессии и когнитивных нарушений.

Особое внимание специалисты уделяют роли глубокого сна в очищении мозга. Именно во время этой фазы активизируется система, которая удаляет продукты обмена веществ и потенциально вредные белки. Снижение количества глубокого сна в пожилом возрасте может быть связано с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.

Несмотря на распространенное мнение, ученые подчеркнули, что пожилым людям не требуется меньше сна, чем молодым. Проблема заключается в том, что с возрастом организму становится все сложнее получать качественный и восстанавливающий отдых. Поэтому постоянную усталость, проблемы с памятью или регулярные ночные пробуждения не стоит списывать исключительно на возраст – такие симптомы могут быть сигналом того, что качество сна нуждается в особом внимании.

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