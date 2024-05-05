Известно, что молоко снижает кислотность в желудке.

Эксперты назвали причины, по которым может появляться тяга к молоку, пишет журнал Parade.

"Тяга к еде очень распространена и может быть вызвана множеством психических и физических факторов… Наше настроение и уровень стресса также могут играть роль в тяге к еде. Часто, когда мы находимся в состоянии сильного стресса, мы жаждем комфортной еды. Физические факторы, такие как гормональные сдвиги, плохая гидратация, употребление высокообработанной пищи, дефицит питательных веществ и дисбаланс гормонов голода, - все это общие триггеры тяги к еде", - отметила коуч по питанию Бриттани Вернер.

Что же касается конкретно тяги к молоку, то эксперты выделили следующие причины:

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Вы хотите пить. Одна из основных причин, по которой вам может хотеться молока, - это утоление жажды. Молоко примерно на 87% состоит из воды, отметила специалист.

Вы голодны. Молоко является хорошим источником белков, углеводов и некоторых жиров, рассказала диетолог Кортни Пелитера.

У вас тяга к сладкому. Молоко содержит натуральный сахар, называемый лактозой.

Это привычка. Стакан молока может ассоциироваться у вас с определенной едой или настроением.

У вас изжога. Молоко обладает основными свойствами, которые помогают снизить кислотность в желудке.

У вас дефицит микроэлементов. Молоко является отличным источником кальция, оно богато микроэлементами, которые нам нужны каждый день, чтобы чувствовать себя лучше, включая витамин А, витамин В12, магний и цинк.

Вы активно избегаете молока, и это имеет неприятные последствия. Исследования показали, что, если вы пытаетесь уменьшить количество потребляемых молочных продуктов или вообще отказаться от них, это еще больше усиливает тягу к ним.

Ранее УНИАН писал, важно ли пить молоко для здоровья и сколько чашек в день.

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