Простую воду и пастеризованное молоко называют лучшими напитками для детей в возрасте 5 лет и младше.

Эксперты рассказали о роли молочных продуктов в росте костей и общем состоянии здоровья. Они согласны с тем, что молоко - гораздо более питательный напиток, чем многие другие. Но специалисты также утверждают, что молоко не так важно для здоровья в целом, как полагают многие. Исключение молочных продуктов из здорового и разнообразного рациона вряд ли вызовет какие-либо проблемы со здоровьем, пишет The Washington Post.

Отмечается, что, если вы придерживаетесь здоровой и разнообразной диеты, то, скорее всего, вы получаете кальций из разных продуктов (бобы, овощи, цельнозерновые продукты, рыба, орехи, тофу), а не только из молока.

Исследование показало, что дополнительное потребление молочных продуктов и кальция не оказало влияния на минеральную плотность костей детей.

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Специалисты пришли к выводу, что нормального роста и развития в детстве можно добиться без молочных продуктов, если уделять внимание качеству рациона и диет.

Если же вас беспокоит, что ваш организм недополучает кальций, профессор эпидемиологии и питания в Гарвардском университете Уолтер Уиллетт рекомендует принимать специальные кальциевые добавки, содержащие витамин D.

Сколько молока следует пить детям

В 2019 году четыре ведущие организации здравоохранения опубликовали консенсусную рекомендацию, в которой говорится, что простая вода и пастеризованное молоко являются лучшими напитками для детей в возрасте 5 лет и младше, и что рекомендуемое количество зависит от возраста:

12 месяцев и младше: коровье молоко запрещено; рекомендуется до одной чашки воды в день.

от 1 года до 2 лет: две-три чашки цельного молока в день; от одной до четырех чашек воды в день;

от 2 до 3 лет: до двух чашек в день обезжиренного или нежирного молока; от одной до четырех чашек воды в день;

от 4 до 5 лет: до 2,5 чашек в день обезжиренного или нежирного молока; до пяти чашек воды в день.

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