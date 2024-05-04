Диетологи отмечают, что это будет иметь различные неприятные последствия для здоровья.

Овощи очень полезны для организма, ведь содержат такие необходимые питательные вещества, как витамины, минералы и клетчатка В то же время большинство людей потребляют их недостаточно. Так, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, только 9,3% взрослых американцев потребляли достаточно овощей в 2015 году.

Итак, что произойдет с вашим организмом, если вы не едите овощи? Издание Parade пообщалось с диетологами и определило семь главных последствий для вашего организма.

1. Уменьшается потребление клетчатки

Как отмечает Кара Харбстрит, диетолог StreetSmartNutrition, низкое потребление клетчатки может повлиять на здоровье вашего кишечника или общее состояние здоровья.

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"Отсутствие овощей в рационе по умолчанию приводит к недостатку клетчатки, что приводит к нерегулярному стулу и желудочно-кишечному дистрессу", - добавляет диетолог Даниэль Чавес.

2. Возрастает риск заболевания

Овощи могут помочь вам чувствовать себя хорошо и прожить лучшую, самую длинную жизнь.

"Регулярное употребление недостаточного количества фруктов и овощей может увеличить риск развития многих состояний здоровья, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, высокое кровяное давление и инсульт", - говорит диетолог Дженнифер Эрнандес из PlantPowerwdKidneys.

И вообще, недостаточное потребление овощей ослабляет иммунную систему, ведь без постоянного поступления витаминов и антиоксидантов из овощей иммунной системе может быть трудно бороться даже с простудой, отмечают диетологи.

3. У вас будет меньше энергии.

Если вы не едите вощи, то можете чувствовать себя уставшими и вялыми в течение дня, из-за чего вам будет сложно сосредоточиться или выполнять повседневные дела.

4. Вы можете испытывать жажду

Благодаря высокому содержанию воды овощи способствуют большему потреблению жидкости ежедневно. Вы можете получить всю необходимую жидкость из воды и других напитков, но порция овощей "засчитывается" для поддержания достаточного уровня гидратации. Без этого вам придется больше полагаться на питье в течение дня, чтобы компенсировать то, что вы не получаете из пищи, говорит Харбстрит.

5. Могут возникнуть проблемы с кожей

"Овощи содержат такие питательные вещества, как витамин А и антиоксиданты, которые способствуют здоровью кожи. Без достаточного количества овощей кожа может стать тусклой, сухой, возникнуть акне, преждевременное старение и другие проблемы кожи", - говорит Чавес.

А Эрнандес добавляет, что овощи также помогают заживлению ран.

6. Вы можете набрать вес

Недостаточное количество фруктов и овощей может привести к непреднамеренному увеличению веса, поскольку мы будем потреблять более калорийную пищу", - говорит Эрнандес.

Обзор 2018 года, опубликованный в Nutrients, указал на "умеренные доказательства связи" между потреблением овощей и весом.

7. Ничего

Если вы едите достаточно фруктов и получаете основные питательные вещества из других источников, пропуск потребления овощей может не иметь заметного значения для вас. Однако, отмечает Харбстрит, это не значит, что можно спокойно отказаться от овощей.

"По моему опыту, для большинства людей это не работает. Хотя это возможно, это маловероятно, поэтому, чтобы быть в безопасности, не исключайте овощи из своего рациона", - говорит она.

Овощи являются важной составляющей средиземноморской диеты, которая считается одной из самых полезных для организма и способствует долголетию, а также предотвращает возникновение некоторых заболеваний, в частности, гипертонии.

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