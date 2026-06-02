Эксперты назвали 10 видов самых полезных бобовых для ежедневного рациона

Достаточное потребление пищевых волокон связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фасоль и другие бобовые остаются одним из самых доступных источников клетчатки в рационе. Они помогают поддерживать здоровое пищеварение, способствуют более длительному ощущению сытости и могут положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, пишет издание Very Well Health.

Исследования показывают, что достаточное потребление пищевых волокон связано со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых заболеваний кишечника.

Диетологи Министерства сельского хозяйства США также рекомендуют регулярно включать бобовые в рацион как источник клетчатки и растительного белка.

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Эксперты назвали 10 видов бобовых, которые содержат больше всего клетчатки на порцию:

1. Фасоль адзуки

Клетчатка: 8,4 г на 1/2 стакана

Небольшие красновато-коричневые бобы с легким сладковатым вкусом широко используются в азиатской кухне. Их добавляют в супы, салаты, блюда из риса и десерты.

2. Черная фасоль

Клетчатка: 8,3 г на 1/2 стакана

Черная фасоль является популярным ингредиентом мексиканской кухни. Она хорошо подходит для: тако, буррито, энчилад, кесадильи, салатов, супов и чили.

3. Бобы маш

Клетчатка: 7,7 г на 1/2 стакана

Эти небольшие зеленые бобы родом из Индии. Они часто используются в азиатских блюдах, карри, супах и даже десертах, отмечает Министерство сельского хозяйства США.

4. Морская фасоль (Navy Beans)

Клетчатка: 6,7 г на 1/2 стакана

Небольшие белые бобы с кремовой текстурой часто используют в супах. Они хорошо сохраняют форму во время приготовления и могут придавать блюдам более густую консистенцию.

5. Лимская фасоль

Клетчатка: 5,8 г на 1/2 стакана

Известна своим сливочным вкусом и мягкой текстурой. Лимскую фасоль часто добавляют в рагу, супы и овощные салаты.

6. Красная фасоль (Kidney Beans)

Клетчатка: 5,5 г на 1/2 стакана

Один из самых распространенных видов фасоли в мире. Ее часто используют в супах, чили и салатах, отмечают в Министерстве сельского хозяйства США.

7. Нут (гарбанзо)

Клетчатка: 4,8 г на 1/2 стакана

Нут широко распространен в средиземноморской кухне и является основой для хумуса. Его можно: добавлять в греческие салаты, использовать в супах, запекать с оливковым маслом и специями в качестве полезного перекуса.

8. Бобы Фава (Fava Beans)

Клетчатка: 4,7 г на 1/2 стакана

Популярны в странах Средиземноморья и Ближнего Востока. Их добавляют в пасту, ризотто или используют для приготовления паст и паст.

9. Фасоль пинто

Клетчатка: 4,5 г на 1/2 стакана

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства США, именно из нее часто готовят традиционные мексиканские refried beans. Также подходит для супов, чили и бобовых соусов.

10. Эдамаме (соевые бобы)

Клетчатка: 4 г на 1/2 стакана

Молодые соевые бобы часто подают в стручках в японских ресторанах. Эдамаме добавляют в салаты, лапшу и блюда вок.

Согласно рекомендациям, взрослым женщинам рекомендуется потреблять около 25 г клетчатки в сутки, а мужчинам – около 38 г.

Самые полезные продукты для ежедневного употребления

Напомним, одним из главных символов лета остается сочный арбуз, который приносит огромную пользу организму при ежедневном употреблении. Ученые выяснили, что арбуз может способствовать увеличению общего потребления питательных веществ и улучшению качества рациона. Люди, которые употребляли арбуз ежедневно, получали больше важных питательных веществ, в частности пищевых волокон, магния, калия, витамина C, витамина A, ликопина и других каротиноидов.

А еще для здоровья сердца и сосудов ученые советуют употреблять авокадо и манго. Недавнее исследование показало, что эти продукты очень полезны для людей с преддиабетом и диабетом второго типа.

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