Употребление арбуза может помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, - ученые

По словам ученых, арбуз является отличным дополнением к общему здоровому рациону питания.

Одним из главных символов лета остается сочный арбуз. Как оказалось, он очень полезен для здоровья, пишет Healthline.

В одном из исследований 2022 года ученые выяснили, что арбуз может способствовать увеличению общего потребления питательных веществ и улучшению качества рациона. По их словам, люди, употреблявшие арбуз, получали больше важных питательных веществ, в том числе пищевых волокон, магния, калия, витамина C, витамина A, ликопина и других каротиноидов.

Авторы исследования отметили, что арбуз может повысить потребление питательных веществ и улучшить качество рациона как у детей, так и у взрослых.

Другое исследование 2025 года показало, что арбуз может оказывать кардиопротективное действие. Ученые заявляют, что арбуз может способствовать снижению артериального давления и улучшению общего состояния сердца.

"Арбуз - отличное дополнение к общему здоровому рациону питания, поскольку он содержит калий, ликопин и цитруллин, которые в синергетическом взаимодействии могут способствовать поддержанию нормального артериального давления и кровотока", - рассказала журналистам Мишель Раутенштейн, диетолог по профилактической кардиологии в компании EntirelyNourished.

Преимущества арбуза для здоровья сердца

В исследовании 2025 года также говорится о том, что арбуз богат аминокислотой L-цитруллином. Он может способствовать снижению артериального давления и укреплению здоровья сердца.

"Влияние арбуза на здоровье кровеносных сосудов, по-видимому, благотворно сказывается на общем состоянии сердечно-сосудистой системы. Это может быть связано с соединениями, которые влияют на выработку оксида азота, что, в свою очередь, влияет на общее здоровье кровеносных сосудов", - поделилась с журналистами Кристин Киркпатрик, президент KAK, Consulting, LLC и диетолог в отделении оздоровительной и профилактической медицины Кливлендской клиники в Кливленде.

Кроме того, исследование 2022 года также показало, что L-цитруллин может помочь снизить артериальное давление и жесткость артерий, особенно у людей с кардиометаболическими факторами риска.

"Хотя арбуз является полезным для сердца продуктом, чтобы действительно снизить риск сердечных приступов и инсультов, его необходимо включать в полноценную диету, благоприятную для здоровья сердца", - подчеркнула Раутенштейн.

Как лучше добавить арбуз в свой рацион

Раутенштейн поделилась рекомендациями по максимальному использованию полезных свойств арбуза. Она советует добавлять арбуз в смузи или салат, готовить арбузный гаспачо или сочетать его с орехами или греческим йогуртом.

"Сделайте из него сок, добавьте в творог, приготовьте шашлычки, запеките на гриле и подайте в качестве гарнира, или даже заморозьте и сделайте арбузные эскимо", - добавила Киркпатрик.

Ранее в WellAndFit рассказали, что произойдет с организмом, если начать есть укроп регулярно. По словам экспертов, даже небольшого количества укропа достаточно, чтобы тело получило полезную дозу витаминов.

Растительные соединения, содержащиеся в укропе, могут помогать в снижении оксидативного стресса, которому подвергается организм. Эти вещества могут играть роль в защите клеток, поэтому нутрициология тоже уделяет им особое внимание.

