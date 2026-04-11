Как употребление авокадо и манго влияет на сердце: опубликованы результаты исследования

Недавнее исследование изучает, как простое дополнение рациона может влиять на сердечно-сосудистую функцию у людей с преддиабетом, сообщает SciTechDaily.

Издание сообщает, что новое исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, указывает на неожиданный вариант: сочетание авокадо с манго.

В ходе исследования взрослые, которые в течение восьми недель добавляли в свой ежедневный рацион одно авокадо и одну чашку манго, продемонстрировали заметное улучшение функционирования сосудов, а также снижение диастолического артериального давления – ключевого показателя, связанного с сердечно-сосудистым риском.

Добавляется, что исследователи из Иллинойсского технологического института провели исследование, в рамках которого взрослым с преддиабетом было предложено придерживаться диеты "авокадо-манго".

В частности, в течение восьми недель участники ежедневно добавляли к своим основным приемам пищи и перекусам одно среднее авокадо сорта "Хасс" и одну чашку свежего манго.

В статье поясняется, что контрольная группа придерживалась диеты с аналогичной калорийностью, в которой авокадо и манго были заменены продуктами на основе углеводов с подобной калорийностью.

"По сравнению с контрольной группой, у тех, кто придерживался диеты с употреблением авокадо и манго, наблюдалось улучшение функции кровеносных сосудов и диастолического артериального давления, что связано с долгосрочным здоровьем сердечно-сосудистой системы", – отмечается в публикации.

Добавляется, что у участников группы, употреблявшей авокадо и манго, наблюдалось значительное повышение показателя потокозависимой дилатации (FMD) – индикатора функции эндотелия, то есть здоровья кровеносных сосудов.

У них показатель FMD вырос до 6,7%, тогда как в контрольной группе он снизился до 4,6%. Эта разница свидетельствует об улучшении сосудистой функции, связанном с рационом на основе фруктов.

Кроме того, улучшилось и диастолическое артериальное давление, особенно у мужчин. В контрольной группе у мужчин среднее повышение центрального артериального давления составило 5 мм рт. ст., тогда как у тех, кто употреблял авокадо и манго, наблюдалось снижение примерно на 1,9 мм рт. ст.

"Эта разница может иметь клиническое значение, если сохранится со временем", – предполагает издание.

Примечательно, что эти эффекты наблюдались без изменений в потреблении калорий или массе тела. Это свидетельствует о том, что добавление продуктов, богатых питательными веществами, может быть полезно для здоровья сердца без необходимости значительных изменений в образе жизни.

При этом не было обнаружено значительных изменений в уровнях холестерина, сахара в крови или воспалительных процессах.

Издание сообщило, что результаты исследования свидетельствуют о том, что добавление в рацион фруктов, богатых питательными веществами, может принести пользу, особенно людям, у которых есть риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Другие новости о пользе авокадо

Ранее УНИАН сообщал, что диетолог Лорен Манакер рассказала о пользе авокадо и о том, кому его не стоит есть.

Также мы писали, что исследование показало, какие изменения произойдут со здоровьем, если регулярно есть авокадо на ужин.

Вас также могут заинтересовать новости: