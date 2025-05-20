Люди могут рисковать здоровьем сердца, даже если они спят рекомендованные 7-9 часов ежесуточно.

Насколько регулярно мы спим, может быть не менее важным, чем то, сколько мы спим. И для здоровья сердца это имеет значение больше, чем считалось ранее, пишет портал StudyFinds.

Люди с нерегулярным режимом сна имеют значительно более высокий риск сердечных приступов, инсультов и сердечной недостаточности, даже если они спят рекомендованные 7-9 часов ежесуточно. Выводы из недавнего научного исследования были опубликованы в Journal of Epidemiology and Community Health.

Ученые наблюдали за более 72 000 взрослых в течение почти восьми лет и обнаружили, что у тех, кто имел наиболее хаотичный режим сна, был на 26% выше риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, чем у людей с регулярным режимом сна.

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Исследователи проанализировали информацию от 72 269 взрослых в возрасте 40-79 лет, которые носили акселерометры на запястье в течение недели, чтобы точно отследить их сон. Команда рассчитала Индекс регулярности сна (SRI) - показатель, учитывающий стабильность времени отхода ко сну, пробуждения, продолжительности сна и ночных пробуждений. Если у человека был полностью случайный режим, Индекс регулярности сна составлял 0 баллов, при идеально стаибльном режиме этот показатель составлял 100 баллов. Исходя из этого, участников поделили на три группы: те, у которых был регулярный сон (SRI > 87.3), люди с умеренно нерегулярным сном (SRI между 71.6 и 87.3) и с нерегулярным сном (SRI < 71.6).

В течение 7,8 года было зафиксировано 4 887 серьезных сердечно-сосудистых событий (инфаркты, инсульты, сердечная недостаточность). Даже после учета возраста, физической активности, диеты, курения, употребления алкоголя и имеющихся заболеваний, связь между нерегулярным сном и повышенным риском оставалась достоверной.

Выяснилось, что люди с нерегулярным режимом сна имели на 26% более высокий риск сердечных проблем, умеренно нерегулярный режим сна ассоциировался с более высоким на 8% риском. Самая сильная связь выявлена с сердечной недостаточностью - риск был на 45% выше.

Даже при рекомендуемой продолжительности сна - 7-9 ч для людей до 65 лет и 7-8 ч для старших - риск оставался повышенным, если режим был нестабильным.

Ученые объяснили, почему нерегулярный сон вредит сердцу. По их словам, причина - нарушение циркадного ритма, то есть сбои во внутренних биологических часах. Это вызывает ряд физиологических изменений, нагружающих сердечно-сосудистую систему: нарушение обмена глюкозы и липидов, инсулинорезистентность, активация симпатической нервной системы.

Нерегулярный сон чаще имели люди с психическими расстройствами, те, кто принимает лекарства от холестерина, диабета или давления, ночные работники, а также курильщики.

Таким образом, делают вывод исследователи, важна не только продолжительность, но и стабильность сна. Для улучшения режима сна эксперты советуют ложиться и просыпаться в одно и то же время ежедневно (даже в выходные), расслабляться перед сном, создать комфортную среду для сна.

Ранее УНИАН рассказывал, почему спать на животе вредно. По словам заместителя генерального директора The Sleep Charity Лиза Артис, стоит избегать сна на животе, ведь это создает большую нагрузку на шею, которая постоянно скручивается в течение ночи.

Эксперт по сну из MattressNextDay Мартин Сили, в свою очередь, сказал, что сон на спине - не лучший вариант для людей, которые храпят. Она советует спать на боку, ведь это помогает улучшить кровообращение и пищеварение, а также открывает дыхательные пути для более легкого дыхания, что означает меньшую вероятность храпа.

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