Многие из нас ставят смартфон на зарядку и кладут его рядом с кроватью перед сном. Но насколько это действительно безопасно?

Согласно статистике, почти половина взрослых людей ложится спать рядом с заряжающимся смартфоном. Сама по себе эта привычка безопасная, если соблюдать базовые меры предосторожности.

Современные мобильные устройства оснащены продвинутыми системами от перегрева и перегрузки, поэтому риск возгорания минимален – но не исключен полностью.

Одна из распространенных ошибок – спать с телефоном под подушкой. Это мешает отводу тепла и может привести к перегреву, особенно если использовать неоригинальное или поврежденное зарядное устройство.

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Когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом –пишет Apple в рекомендацих к iPhone.

Еще один риск – во сне случайно согнуть кабель или придавить разъем, что может повредить провод или даже вызвать короткое замыкание.

Чтобы избежать проблем, придерживайтесь простых рекомендаций:

Заряжайте устройство на твердой и открытой поверхности – например, на прикроватной тумбочке.

Не накрывайте телефон тканью – подушкой, одеялом и т.п.

Уберите смартфон хотя бы на расстояние вытянутой руки;

Используйте только качественные и сертифицированные зарядные устройства.

Если аккумулятор нагревается, вздувается или телефон начинает вести себя странно – прекратите зарядку и покажите устройство специалисту.

Итог: спать рядом с заряжающимся телефоном в целом безопасно, но лучше держать его на расстоянии и избегать условий, которые могут привести к перегреву или поломке девайса.

Главная проблема – не сам телефон, а привычка сидеть в нем перед сном. И дело не только в нагрузке на глаза. Ученые утверждают, что поток информации из новостей и соцсетей возбуждает нервную систему, заставляя мозг активно работать, вместо подготовки ко сну. А свечение экрана влияет на выработку гормона сна мелатонина, что в прогрессии ухудшает качество сна.

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