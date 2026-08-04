Эксперты по уборке советуют распылить уксус вокруг унитаза: для чего это нужно

Процедура потребует всего 10-15 минут времени.

Белый уксус - это признанное эффективное средство для уборки, которое к тому же доступно и стоит копейки. Уксусная кислота помогает разрыхлить остатки грязи и нейтрализовать запахи и позволяет легко поддерживать ванную комнату в чистоте, не прибегая к использованию специальных средств для каждой поверхности.

Как пишет cronista.com, эксперты по уборке рекомендуют распылять уксус вокруг унитаза. Это не заменяет глубокую дезинфекцию, но помогает поддерживать чистоту туалета, предотвращая появление запахов и загрязнений на поверхности.

Этот простой трюк имеет несколько преимуществ:

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Помогает уменьшить неприятные запахи, которые накапливаются вокруг унитаза.

Помогает предотвратить образование пятен, вызванных влагой.

Облегчает уборку в одном из мест, где скапливается больше всего грязи.

Дополняет гигиену ванной комнаты между генеральной уборкой.

Как правильно использовать уксус для чистки основания унитаза

Процедура проста и не требует дополнительных средств. Перед началом рекомендуется удалить видимую грязь с поверхности. Затем просто распылите белый уксус вокруг основания унитаза и оставьте на 10-15 минут.

После этого можно протереть влажной тряпкой или мягкой щеткой, чтобы удалить остатки загрязнений, и завершить уборку как обычно.

Ошибка, которой следует избегать

Специалисты напоминают, что уксус никогда нельзя смешивать с отбеливателем (хлором) или с другими химическими продуктами.

Эта комбинация может выделять газы, опасные для здоровья, поэтому наиболее целесообразно использовать каждый продукт отдельно и обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.

Ранее УНИАН рассказывал, как стирать полотенца с уксусом, чтобы они стали мягкими, как в отеле.

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